UBA／艾裕連線包4大獎 政大連霸成最大贏家

政治大學今天在110學年富邦人壽UBA公開男一級冠軍戰以74：65力退世新大學，完成2連霸，攻下22分的王凱裕榮膺MVP，傳出18助攻的游艾喆更包辦助攻王、抄截王和人氣王，成110學年最大贏家。

游艾喆高中就帶著MVP、助攻王和抄截王畢業，去年UBA菜鳥年除拿下新人王，再獲得助攻王和抄截王，今年再度蟬聯兩大獎，他笑說：「是團隊造就我，他們投進球，才有我的助攻。」

從能仁同隊到政大的同屆戰友王凱裕今天獲得MVP肯定，游艾喆也喊開心，「冠軍最重要，我想凱裕也是這樣想，有這座冠軍很開心！」

大二的王凱裕提到，從高中到大學，連4年拿冠軍，他都沒特別想個人獎，「把自己做好就好，這座MVP，是對自己一個認可。」他也特別提到游艾喆，願意放棄很多自己得分機會，創造機會給隊友，期待「艾裕連線」繼續為球隊打下更多勝利。

世新大學女籃以59：58力退台師大，締造公開女一級3連霸，大四的蘇嘉嫻獲得MVP，同時拿到抄截后的她：「今年也是我最後一年，有拿到個人獎，是學生籃球最完美的禮物。」她透露還沒認真想畢業後的下一步，享受完連霸喜悅後再慢慢思索。

110學年度富邦人壽UBA公開一級個人獎名單：

新人王／后：健行科大 劉丞勳／文化大學 郭虹廷

得分王／后：台灣藝大 阿拉薩／台灣科大 陳芷英

籃板王／后：台灣藝大 阿拉薩／世新大學 伊思尤瑪

助攻王／后：政治大學 游艾喆／文化大學 黃巧鈞

抄截王／后：政治大學 游艾喆／世新大學 蘇嘉嫻

阻攻王／后：台灣藝大 阿拉薩／台灣大學 溫品淳