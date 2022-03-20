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UBA／艾裕連線包4大獎 政大連霸成最大贏家

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
政治大學游艾喆（右）獲頒助攻王與抄截王，台藝大阿拉薩則獲頒得分王、籃板王、阻攻王。記者余承翰／攝影
政治大學游艾喆（右）獲頒助攻王與抄截王，台藝大阿拉薩則獲頒得分王、籃板王、阻攻王。記者余承翰／攝影

政治大學今天在110學年富邦人壽UBA公開男一級冠軍戰以74：65力退世新大學，完成2連霸，攻下22分的王凱裕榮膺MVP，傳出18助攻的游艾喆更包辦助攻王、抄截王和人氣王，成110學年最大贏家。

游艾喆高中就帶著MVP、助攻王和抄截王畢業，去年UBA菜鳥年除拿下新人王，再獲得助攻王和抄截王，今年再度蟬聯兩大獎，他笑說：「是團隊造就我，他們投進球，才有我的助攻。」

從能仁同隊到政大的同屆戰友王凱裕今天獲得MVP肯定，游艾喆也喊開心，「冠軍最重要，我想凱裕也是這樣想，有這座冠軍很開心！」

大二的王凱裕提到，從高中到大學，連4年拿冠軍，他都沒特別想個人獎，「把自己做好就好，這座MVP，是對自己一個認可。」他也特別提到游艾喆，願意放棄很多自己得分機會，創造機會給隊友，期待「艾裕連線」繼續為球隊打下更多勝利。

世新大學女籃以59：58力退台師大，締造公開女一級3連霸，大四的蘇嘉嫻獲得MVP，同時拿到抄截后的她：「今年也是我最後一年，有拿到個人獎，是學生籃球最完美的禮物。」她透露還沒認真想畢業後的下一步，享受完連霸喜悅後再慢慢思索。

110學年度富邦人壽UBA公開一級個人獎名單：

新人王／后：健行科大 劉丞勳／文化大學 郭虹廷

得分王／后：台灣藝大 阿拉薩／台灣科大 陳芷英

籃板王／后：台灣藝大 阿拉薩／世新大學 伊思尤瑪

助攻王／后：政治大學 游艾喆／文化大學 黃巧鈞

抄截王／后：政治大學 游艾喆／世新大學 蘇嘉嫻

阻攻王／后：台灣藝大 阿拉薩／台灣大學 溫品淳

人氣王／后：政治大學 游艾喆／世新大學 陳育緹

政治大學王凱裕（左）與世新大學蘇嘉嫻（右）分別獲選UBA冠軍賽男子與女子MVP。記者余承翰／攝影
政治大學王凱裕（左）與世新大學蘇嘉嫻（右）分別獲選UBA冠軍賽男子與女子MVP。記者余承翰／攝影
UBA大專籃球聯賽女子組冠軍戰，世新大學以59：58擊敗台師大，完成女子組三連霸，球員在頒獎典禮後一同合影。記者余承翰／攝影
UBA大專籃球聯賽女子組冠軍戰，世新大學以59：58擊敗台師大，完成女子組三連霸，球員在頒獎典禮後一同合影。記者余承翰／攝影
UBA大專籃球聯賽男子組冠軍戰，政治大學74：65擊敗世新大學完成二連霸，球員一同拿著獎盃與冠軍錦旗合影。記者余承翰／攝影
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