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UBA／蘇嘉嫺獲UBA女子冠軍賽MVP 證明自己價值

中央社 / 台北20日電
世新大學前鋒蘇嘉嫺冠軍戰首節右肩脫臼，還是忍痛攻下全隊最高的16分，率隊完成3連霸，獲選UBA女子組冠軍賽MVP。 大專體總提供
世新大學前鋒蘇嘉嫺冠軍戰首節右肩脫臼，還是忍痛攻下全隊最高的16分，率隊完成3連霸，獲選UBA女子組冠軍賽MVP。 大專體總提供

身為大四學姐，又肩負隊長重責，世新大學前鋒蘇嘉嫺冠軍戰首節右肩脫臼，還是忍痛攻下全隊最高的16分，率隊完成3連霸，獲選UBA女子組冠軍賽MVP。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組冠軍賽，今晚在台北小巨蛋登場，世新大學靠著李吟娸最後14秒的3分打，率隊超前比分，球隊也以59比58擊敗台師大完成3連霸。

由於比賽結束後並未宣布冠軍賽MVP誰屬，包括蘇嘉嫺與完成關鍵3分打的李吟娸，都是熱門候選人，蘇嘉嫺承認，若沒能拿到MVP，「我雖然會有些失望，但至少有完成自己該做的工作。」

不過當最後宣布蘇嘉嫺獲選冠軍賽MVP後，她開心地說，這個獎項對她來說意義非凡，「因為這證明了我的價值。」因為今年賽季開打前，她就告訴自己，要成為關鍵時刻學妹可以依靠的學姐。

蘇嘉嫺今天攻下全隊最高的16分，還在第4節至少3度打進超前分或追平分，在決勝期跳出來飆分，是她身為大四學姐的責任，也是她賦予自己的工作。

事實上蘇嘉嫺在第1節右肩就被拉扯脫臼，她拒絕回到休息室治療，反執意留在場邊讓防護員「喬」回正確位置，就是為了和隊友站在一起。

談到肩膀傷勢，蘇嘉嫺一派輕鬆地表示，「問題不大，只是投籃投不進，所以後面我都用切入的。」她並強調，冠軍才是第一優先，「因為要拿冠軍才有MVP。」

UBA

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