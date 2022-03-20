T1／台鋼獵鷹本土與外援合作無間 主場氣走台啤

臺南台鋼獵鷹主場拿下勝利，今（20日）出戰台啤英熊以110比99分拿下勝利。吉伯特（Marcus Gilbert）拿下本聯盟賽季個人新高35分，對上台啤外線成功防守讓台啤三分命中率只有2成6。

賽前孫正強董事長來到球員休息室激勵球員不要氣餒，今日隨即拿下勝利。賽後吉伯特表示：「今日拿下生涯新高不是我個人的成績，感謝隊友，團隊合作都有做到。」而教練吳志偉對於今天再次拿下勝利說到：「中場贏18分時，就跟團隊強調下半場的重要性，今天也看到本土與外援的磨合進步非常多，也很願意為隊友犧牲！」

今日的氣氛大師賈西亞（Chuck Garcia）也帶來精彩的表現。「我們看了上次對台啤的影片，研究用了怎樣的策略與戰術，今天每個人都有發揮功能，而我的角色也是做一個發送能量給大家的人，大家都打得很好！」

聯盟大限日，今日算是最後的期末考，稍早剛宣布的雷神降臨，代表著即將有一名洋將將被釋出，而教練團將做出最後決定。臺南台鋼獵鷹進場球迷七成滿，把主場氣氛炒熱，前來參與的海盛航運董事長洪煌景與台鋼集團王炯棻董事長也滿場熱血加油！