SBL／裕隆雙塔狂轟51分退九太 台銀全員皆兵賞台啤二連敗
超級籃球聯賽（SBL）今（20）日於板橋體育館進行本周末最後兩場例行賽事，首場比賽由裕隆納智捷迎戰近況火熱的高雄九太科技，裕隆整場比賽都展現旺盛的進攻火力，並採取慢節奏的半場陣地戰使九太進攻端遭到限制，且裕隆雙塔斑霸、瓊斯均展現強悍的主宰力，分別繳出全場最高27分12籃板和24分19籃板的宰制級數據，本土球員吳祐任和盧冠良也分別攻下11分、10分的佳績，終場裕隆就以88:77中斷九太四連勝；次場比賽台灣銀行發揮優異的團隊攻勢，整場一共傳出高達33次的助攻，再加上洋將艾爾文19分11籃板7助攻和奇兵周暐宸攻下本季新高15分4助攻，帶領台銀以97:74拿下對戰二連勝，並賞給台啤本季首度二連敗。
首戰九太洋將杰倫開賽後便展現強烈的進攻欲望，不斷衝擊禁區取分，而裕隆也靠著洋將瓊斯和斑霸輪番的單手暴扣緊追在後，隨後兩隊加快進攻節奏，快速的攻防轉換讓現場上演起了洋將灌籃秀，第二節恐龍軍團改採半場陣地戰放慢比賽節奏，並靠著班霸和盧冠良的三分連發將比分反超，九太則在洋將杰倫和戰神曾柏喻的強勢切入試圖站穩陣腳，無奈中場前發生的幾次失誤讓裕隆把握機會擴大領先，而裕隆盧冠軒一記漂亮的「回馬槍」妙傳給班霸得分更是讓全場驚呼連連，半場結束裕隆便以四分差暫時領先九太；易籃後裕隆持續採取慢節奏的半場策略使九太攻防兩端顯得綁手綁腳，並利用雙塔在禁區強大的牽制力拉開空間，釋放裕隆射手群的外圍火力拉開比分，其中以吳祐任單節砍進三顆三分攻下11分尤為關鍵，末節裕隆雙塔再度接管戰局，聯手攻下15分鎖定勝利，終場裕隆以88:77帶走勝利，賽後裕隆控衛吳祐任談到今天火燙的三分手感，他表示：「賽前練投就知道自己狀況不錯，所以就把握住每個空檔的機會。」
本日的第二場比賽由台銀對上現居龍頭的台啤，開賽之際台銀失誤連連，讓台啤發動多次反快攻拿下分數，暫停後台銀採用區域聯防限制台啤進攻獲得不錯的成效，也加快進攻節奏製造多打少的機會將比分追平，次節兩隊不斷互換領先，相較於台銀多點開花的團隊攻勢，台啤的進攻則大多集中在洋將巴克利身上，而台銀在本土球員火燙的手感下將比分逐漸擴大，但台啤也靠著洋將波斯特在禁區發動攻勢重返戰局，中場台銀以49:45暫時領先台啤；下半場開局雙方進攻手感都不盡理想，讓戰況一度陷入膠著，但台銀在洋將艾爾文幾次轉換快攻的帶動之下又再次拉開比分，三節結束將比分擴大至15分差，進入決勝節台銀越戰越勇，洋將蓮恩和周暐宸的接連攻勢讓台啤防不勝防，最終台銀便以97:74大比分差揚長而去，賽後訪問到再度扮演奇兵的台銀周暐宸，他謙虛的表示：「我覺得自己今天的表現只能給80分，因為上半場的進攻的選擇和節奏沒有掌握好。」對於創下本季新高的得分紀錄他認為：「在場上沒有想太多，就是把握所有空檔出手的機會，然後把擅長的東西發揮出來。」
下週賽程將於3/24（四）晚上六點在板橋體育館熱血開戰，分別為桃園璞園建築對上台灣啤酒，以及台灣銀行出戰裕隆納智捷。
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