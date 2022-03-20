PLG／7位球員得分上雙 台新夢想家退鋼鐵人收主場二連勝

福爾摩沙台新夢想家今（20）日於洲際迷你蛋展開主場二連戰。面對高雄鋼鐵人本場賽事夢想家打出絕佳團隊默契，全隊7人得分上雙，其中忻沃克攻下全隊最高的23分，並外帶10籃板2助攻1抄截1阻攻，表現全能，替補上陣的楊盛硯成功擔任防守大鎖，貢獻10分4助攻3籃板2抄截，打出本季最佳表現！最終夢想家靠著團隊齊心合力以109比88擊敗鋼鐵人，在滿場3000球迷的力挺下搶下主場二連勝、對戰四連勝！

首節夢想家靠著簡浩個人連續三記外線，以及忻沃克多次精彩的切入表現，合力攻下17分，使得夢想家首節結束握有10分領先。次節，夢想家持續維持強攻，錢肯尼有裡有外，於外線繳出百分百命中率，個人砍進11分，中場結束夢想家以60比46暫時領先。

易籃後，夢想家一度進攻當機，遭對手將比數追近僅剩5分差。決勝節，夢想家再度找回專注度，以強悍的防守迫使對手發生多次失誤，打出一波8比0拉開比分，也使得對手叫出暫停，暫停回來夢想家持續於進攻端開火，再度攻下8比0，最終夢想家就以109比88大比分獲勝！

台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，今天是一場很棒的團隊勝利，尤其在經過昨日的賽事後，全員還是展現強烈的拚勁與鬥志，擬訂的作戰計畫也執行的非常好，「我特別想稱讚今天從板凳出發楊盛硯的表現，即便先前沒有太多的上場機會，他依舊隨時將自己準備好，這也就是我們一直以來致力打造的球隊文化，全隊以及他（盛硯）今天的表現真的非常優秀，很榮幸可以擔任這些球員的教練。」楊盛硯表示，很感謝教練團與隊友的信任，他也開玩笑提到，「為了今天這場比賽，我算是準備了半個球季吧！今天在場上我就是專心執行教練交代的任務，有空檔機會便大膽出手，很開心今天能為球隊做出貢獻並拿下勝利！」

PLG哈里斯32分白做工 鋼鐵人苦吞8連敗

P. LEAGUE+高雄鋼鐵人洋將哈里斯前一役首秀狂飆40分，今天攻下32分，依舊未能帶領球隊贏球，最終鋼鐵人以88比109不敵福爾摩沙台新夢想家，苦吞8連敗。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+鋼鐵人賽前陷入7連敗，昨天總教練貝瑞（Demarcus Berry）遭解除職務，由教練洪啟超代掌兵符，今天作客台中洲際迷你蛋出戰夢想家。

夢想家洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）昨天與攻城獅球星高國豪發生衝突，雙雙被判奪權犯規，各被處以禁賽1場，因此夢想家此役只能以單洋將應戰。

夢想家簡浩今天首節就發揮射手本色，單節3記三分球，加上手感不錯的忻沃克、錢肯尼，反觀鋼鐵人攻勢集中在洋將哈里斯（Manny Harris）身上，半場獨攬20分，上半場結束夢想家以60比46領先。

哈里斯延續上半場手感，第3節率領球隊反擊，加上楊浩之在外線開火，一度追成4分差，夢想家及時回穩，第3節尾聲連得5分，將比分拉開至80比71。

第4節鋼鐵人連續發生失誤，讓夢想家多次趁著快攻機會，由忻沃克、錢肯尼、林俊吉聯手拉出16比0攻勢，鋼鐵人近6分鐘時間得分掛蛋，直到靠著王柏智上籃才止血，鋼鐵人最終以21分差吞敗。

夢想家7人得分雙位數，其中忻沃克繳出23分、10籃板，錢肯尼拿下20分、4籃板。鋼鐵人以哈里斯表現最佳，進帳32分、10籃板、3助攻。

另一場比賽由桃園領航猿在主場桃園市立綜合體育館等待台北富邦勇士登門挑戰，富邦勇士從首節以25比31落後，到次節拉出31比8攻勢，上半場結束以56比39逆轉超前。

領航猿下半場雖然試圖拉近比分，仍無力扭轉戰局，勇士最終以95比85帶走勝利，勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）繳出26分、11籃板、2抄截、3阻攻，也是球隊拿下7連勝的關鍵之一。(中央社)