UBA／佛光大學拿下殿軍第四名
富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級決賽這兩天在台北小巨蛋登場，佛光大學連5年攻進小巨蛋，今天最後一場賽事中對上文化大學，奮戰不懈，最後拿下殿軍第四名。
UBA大專籃球聯賽公開女子組共有12隊參賽，佛光大學今年派出黃金陣容有經驗豐富的王竫婷、黃沁瑜、梁瑜玲、張欣然、李宜樺，由楊淑淨教練領軍，這次是佛大女籃大學姐王竫婷在學生生涯中的最後球季。
佛光大學今對上文化大學，王竫婷在前三節轟下25分、加上大一後衛李宜樺投進壓哨外線，佛光三節打完取得48：42領先；但球隊第四節沒能擋下文化大學逆轉，最後以62：74，獲得110學年富邦人壽UBA公開女一級殿軍。
王竫婷最後拿下這季球賽得分新高32分，外帶13籃板2助攻2抄截，表現亮眼。教練楊淑淨對球員的表現非常感動，她表示，大家真的辛苦了，這3年每年都不容易，從開季到現在都是，練球要湊到10人都很難，板凳經驗也不足，感謝她們的努力打好每一場比賽。
兩天都到場觀賽為球員加油的何卓飛校長表示，每位同學都打得很盡力，每一得分都是平日努力的成果，比賽勝敗都是過程，最重要的是佛大帶給大家精彩可敬的賽局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言