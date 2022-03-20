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UBA／佛光大學拿下殿軍第四名

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
佛光大學女籃努力拚戰，今天拿下UBA大專籃球聯賽的第四名。圖／佛大提供‧三好體協何日昌攝影
佛光大學女籃努力拚戰，今天拿下UBA大專籃球聯賽的第四名。圖／佛大提供‧三好體協何日昌攝影

富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級決賽這兩天在台北小巨蛋登場，佛光大學連5年攻進小巨蛋，今天最後一場賽事中對上文化大學，奮戰不懈，最後拿下殿軍第四名。

UBA大專籃球聯賽公開女子組共有12隊參賽，佛光大學今年派出黃金陣容有經驗豐富的王竫婷、黃沁瑜、梁瑜玲、張欣然、李宜樺，由楊淑淨教練領軍，這次是佛大女籃大學姐王竫婷在學生生涯中的最後球季。

佛光大學今對上文化大學，王竫婷在前三節轟下25分、加上大一後衛李宜樺投進壓哨外線，佛光三節打完取得48：42領先；但球隊第四節沒能擋下文化大學逆轉，最後以62：74，獲得110學年富邦人壽UBA公開女一級殿軍。

王竫婷最後拿下這季球賽得分新高32分，外帶13籃板2助攻2抄截，表現亮眼。教練楊淑淨對球員的表現非常感動，她表示，大家真的辛苦了，這3年每年都不容易，從開季到現在都是，練球要湊到10人都很難，板凳經驗也不足，感謝她們的努力打好每一場比賽。

兩天都到場觀賽為球員加油的何卓飛校長表示，每位同學都打得很盡力，每一得分都是平日努力的成果，比賽勝敗都是過程，最重要的是佛大帶給大家精彩可敬的賽局。

兩天都到場觀賽、為球員加油的佛大校長何卓飛，肯定每位同學都打得很盡力，每一分都是平常努力的成果。圖／佛大提供‧三好體協何日昌攝影
兩天都到場觀賽、為球員加油的佛大校長何卓飛，肯定每位同學都打得很盡力，每一分都是平常努力的成果。圖／佛大提供‧三好體協何日昌攝影
佛光大學的加油團陣容十分堅強。圖／佛大提供‧三好體協何日昌攝影
佛光大學的加油團陣容十分堅強。圖／佛大提供‧三好體協何日昌攝影
佛光大學五度挺進UBA大專籃球聯賽決賽，今天抱回第四名殿軍獎盃。圖／佛大提供‧三好體協何日昌攝影
佛光大學五度挺進UBA大專籃球聯賽決賽，今天抱回第四名殿軍獎盃。圖／佛大提供‧三好體協何日昌攝影

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