快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UBA／畢業生聯手飆分 健行退萬能收季軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
健行後衛高承恩第一節三分球7投5中轟下15分，外線進球後比出慶祝動作。記者余承翰／攝影
健行後衛高承恩第一節三分球7投5中轟下15分，外線進球後比出慶祝動作。記者余承翰／攝影

雖無緣冠軍戰，健行科大今天在4名「畢業生」高承恩、谷毛唯嘉、陳范柏彥簡廷兆得分都達兩位數發揮下，以90：76擊敗隊史首度打進4強的萬能科大，連兩年帶回富邦人壽UBA公開男一級季軍。

高承恩第一節手感發燙，他單節三分球7投5中轟下15分，率隊一度以30：11領先，萬能靠外援張傑瑋領頭追分回敬10：0攻勢，首節打完才以21：30緊追比分。

第二節健行換丁冠皓補上健行火力，助隊將差距擴大到53：35；下半場谷毛唯嘉接棒外線開火，加上高錦瑋也提供火力支援，助隊維持住兩位數領先優勢。

萬能第四節在張傑瑋搶分下，最後3分鐘將落後縮小到10分，丁冠皓突破取分後張傑瑋回敬外線，差距回到9分，不過谷毛唯嘉連打進兩球，簡廷兆籃下再攻進，高承恩最後27.6秒外線出手幸運彈框進，健行差距再拉大，最終就以90：76迎接季軍。

谷毛唯嘉攻下健行最高20分，高承恩三分球10投6中飆進18分，陳范柏彥14分，簡廷兆12分，丁冠皓10分；萬能得分集中在兩位外籍生，張傑瑋34分，蓋比13分。

健行陳范柏彥跳投出手。記者余承翰／攝影
健行陳范柏彥跳投出手。記者余承翰／攝影
健行簡廷兆（中）跳投得分。記者余承翰／攝影
健行簡廷兆（中）跳投得分。記者余承翰／攝影
健行後衛高承恩（右）第一節三分球7投5中轟下15分。記者余承翰／攝影
健行後衛高承恩（右）第一節三分球7投5中轟下15分。記者余承翰／攝影

簡廷兆 陳范柏彥 UBA

延伸閱讀

UBA／去年HBL拿MVP 郭虹廷奪新人后彌補遺憾

UBA／得分后畢業了 王竫婷哭爆道別佛光

圖輯／UBA文化逆轉佛光 奪女子組季軍

UBA／新人后領軍反撲 文化逆轉佛光收季軍

相關新聞

UBA／畢業生聯手飆分 健行退萬能收季軍

雖無緣冠軍戰，健行科大今天在4名「畢業生」高承恩、谷毛唯嘉、陳范柏彥和簡廷兆得分都達兩位數發揮下，以90：76擊敗隊史首...

UBA／去年HBL拿MVP 郭虹廷奪新人后彌補遺憾

去年率淡水商工完成HBL女甲2連霸，郭虹廷帶著MVP肯定進入文化大學，今天大一最終戰她繳出23分、14籃板、5阻攻的全能...

UBA／得分后畢業了 王竫婷哭爆道別佛光

生涯最後一場UBA比賽，佛光大學隊長王竫婷雖轟下全場最高的32分，球隊卻遭文化大學逆轉，以62：74無緣110學年富邦人...

NCAA／新澤西州兩校 第一回合聚焦所在

兩支來自新澤西州的大學男籃球隊，3月17日和18日，連續成為美國大學校際運動協會(NCAA)年度總冠軍大賽，第1回合聚焦...

UBA／新人后領軍反撲 文化逆轉佛光收季軍

昨天4強賽因學生證未蓋註冊章無法出賽，佛光大學「一姊」王竫婷今天大學最終戰回歸，她前三節就轟下25分、全場32分，但球隊...

T1聯盟／獵鷹迎接新外援 雷神有望25日亮相

台南台鋼獵鷹職業籃球隊今天宣布，補進多明尼加出生的洋將雷神（Lester Prosper），期待209公分的雷神能增加獵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。