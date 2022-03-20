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UBA／畢業生聯手飆分 健行退萬能收季軍
雖無緣冠軍戰，健行科大今天在4名「畢業生」高承恩、谷毛唯嘉、陳范柏彥和簡廷兆得分都達兩位數發揮下，以90：76擊敗隊史首度打進4強的萬能科大，連兩年帶回富邦人壽UBA公開男一級季軍。
高承恩第一節手感發燙，他單節三分球7投5中轟下15分，率隊一度以30：11領先，萬能靠外援張傑瑋領頭追分回敬10：0攻勢，首節打完才以21：30緊追比分。
第二節健行換丁冠皓補上健行火力，助隊將差距擴大到53：35；下半場谷毛唯嘉接棒外線開火，加上高錦瑋也提供火力支援，助隊維持住兩位數領先優勢。
萬能第四節在張傑瑋搶分下，最後3分鐘將落後縮小到10分，丁冠皓突破取分後張傑瑋回敬外線，差距回到9分，不過谷毛唯嘉連打進兩球，簡廷兆籃下再攻進，高承恩最後27.6秒外線出手幸運彈框進，健行差距再拉大，最終就以90：76迎接季軍。
谷毛唯嘉攻下健行最高20分，高承恩三分球10投6中飆進18分，陳范柏彥14分，簡廷兆12分，丁冠皓10分；萬能得分集中在兩位外籍生，張傑瑋34分，蓋比13分。
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