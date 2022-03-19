SBL／九太擊退台啤 收本季對戰首勝

超級籃球聯賽（SBL）高雄九太科技今天迎戰龍頭台啤，靠著全場12記三分球，以78比70勝出，收下本季對戰首勝，用勝利為教頭徐仲毅慶生。

超級籃球聯賽（SBL）今天在板橋體育館2場賽事，首場台啤出戰九太，台啤主控王子綱因傷繼續高掛免戰牌。

台啤首節靠著洋將巴克利（Kentrell Barkley）和呂奇旻「土洋連線」，以21比16領先，九太次節起外線火力逐漸加溫，加上有效執行攻守轉換戰術，上半場結束以41比32反超。

雙方易籃後，九太洋將威金斯（Nicholas Wiggins）第3節單節斬獲12分，幫助球隊鞏固領先優勢，決勝節輪到豐正凱在外線開火，最終九太以8分差帶走勝利，威金斯拿下全隊最高的16分，外加7籃板。

九太教練徐仲毅今天在球場度過32歲的生日，對於本季首度擊敗聯盟龍頭台啤，他感謝球員堅持到最後一刻，他賽後接受轉播單位訪問時表示：「我一直告訴他們台啤是傳統強隊，必須要贏他一次，才知道後面怎麼繼續跟他打。」

另一場比賽由台灣銀行與桃園璞園建築交手，台銀靠著雙洋將與周暐宸聯手，以80比52大勝，台銀洋將艾爾文（Zak Irvin）拿下17分，而蓮恩（IshmaelLane）繳出16分、13籃板「雙十」成績，周暐宸13分、6籃板、5助攻則是全隊表現最佳的本土球員。