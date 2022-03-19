UBA／連兩年與政大爭冠 世新要把失去的討回來

世新大學今天在UBA公開男一級4強賽以11分差距擊敗健行科大，連續兩年都挺進到冠軍賽並將碰上政治大學，對於去年冠軍賽鎩羽而歸，今天攻下16分的世新一哥李威廷就強調，將會把去年錯失的冠軍獎盃討回來，教頭何正峰也直言，「今年該輪到我們了。」

世新在今天與健行之戰，靠著籃板大勝對手28顆的禁區優勢，最終以11分差距勝出，明天將與世新女籃先後在冠軍賽登場爭冠，對手則是去年擊敗他們的政大，讓世新全隊都抱著討回顏面的決心前來。

世新一哥李威廷就表示，在這次4強賽前就告誡隊友，冠軍賽如碰上政大將會面對不少政大球迷的壓力，但千萬不能受到影響，只要把比賽贏下來就能讓他們閉嘴，「今年我們應該要把去年該拿的獎盃拿回來，這點我跟小賀（簡賀宇）都很有信心。」

不過今天比賽過程中一度抽筋的李威廷也表示，當前課題是要避免抽筋的狀況太早發生，以避免影響到團隊士氣，「我每一階段幾乎都會抽筋一次，這已經是老問題，今天回去要快點跟防護員討論一下，如何避免太早抽筋。」

至於連續兩年都把男女隊帶到冠軍賽的世新教頭何正峰，明天將再度挑戰一日雙冠的紀錄，談到男隊將與政大再次爭冠，他也說：「去年我們沛嘉、丹尼爾都受傷，但今天沛嘉狀況比之前好，丹尼爾更不用說，去年失去的今年討回來是一定的，也該輪到我們了，繼續努力。」