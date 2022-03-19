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PLG／雙雙被判奪權犯規 高國豪、揚科維奇將禁賽乙場

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
高國豪傷後復出第二戰助隊奪勝。圖／攻城獅隊提供
高國豪傷後復出第二戰助隊奪勝。圖／攻城獅隊提供

P. LEAGUE+ 今天針對新竹街口攻城獅隊對福爾摩沙台新夢想家隊的比賽，第二節雙方球員發生肢體衝突，比賽當下新竹街口攻城獅的高國豪與福爾摩沙台新夢想家的揚科維奇（Stefan Janković）雙雙被判奪權犯規，接下來都將禁賽乙場。

最新完整說明如下：

* 賽事編號 G55 新竹街口攻城獅（客）vs. 福爾摩沙台新夢想家（主）

* 日期：2022/03/19（星期六）

* 事件：第二節還有1.30" 的時候，新竹街口攻城獅#4 高國豪快攻上籃，福爾摩沙台新夢想家#33揚科維奇起跳阻擋，裁判當下立即吹判揚科維奇防守犯規。在裁判宣判犯規後，雙方球員持續糾纏，新竹街口攻城獅#4高國豪抓住台新夢想家#33揚科維奇的腿，#33揚科維奇勾住#4高國豪的脖子，經裁判介入後仍不合作分開，且有傷害對手意圖，恐引發進一步衝突，甚至鬥毆的可能，因此裁判宣判上述兩名球員奪權犯規，取消比賽資格。

依聯盟現行規章罰則如下：

福爾摩沙台新夢想家#33 揚科維奇禁賽一場，將於G57 高雄鋼鐵人 vs. 福爾摩沙台新夢想家執行，該場比賽僅能登錄單洋將。

新竹街口攻城獅#4 高國豪禁賽一場，將於G59桃園領航猿 vs. 新竹街口攻城獅執行。

台新夢想家 攻城獅 高國豪

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