UBA／主力搞烏龍缺陣 佛光教頭差點昏倒

中央社 / 台北19日電
UBA大專籃球聯賽四強賽，佛光大學教練楊淑淨。記者余承翰／攝影
UBA大專籃球聯賽四強賽，佛光大學教練楊淑淨。記者余承翰／攝影

賽前才得知陣中2大主力學生證未蓋下學期註冊章、今天無法出賽，佛光大學教頭楊淑淨差點昏倒，球隊最後以62比88不敵台灣師大，無緣UBA女子組決賽。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男、女最終4強決賽，今天在台北小巨蛋登場，女子組4強賽頭號種子台灣師大擊敗佛光大學後，連2年闖進女子組冠軍賽。

佛光在6強賽以41分之差慘敗，4強賽有備而來，沒想到賽前才知道球員搞烏龍，楊淑淨無奈表示：「我們有交代球員要蓋章，出發前也有檢查有沒有帶學生證，沒想到是球隊裡的2個大學姐出狀況。」

今年大六的王竫婷，是佛光陣中的頭號戰將，本季她場均可繳出16.2分、6.3籃板，而張欣然也有6.6分、5.1籃板的水準，楊淑淨承認，少了2大主力，「戰力肯定會有影響。」

楊淑淨無奈地說，事發當下她氣炸了，差點昏倒，加上學校又在宜蘭，短時間內根本來不及補救，現在唯一的好消息是，「已經回學校處理，明天季軍戰不會再有問題。」

也因這起烏龍事件，導致女子組4強賽首役延誤15分鐘才開打，比賽結束後楊淑淨也在記者會上對外致歉。

今天攻下10分、7籃板的台灣師大前鋒陳雅彤透露，在得知對方王牌王竫婷不能出賽，她沒有感到開心，還覺得有點可惜，因為對方是很有經驗的得分好手，「如果可以守得下來，我會更有成就感」。

台師大率先晉級決賽，不過明天爭冠對手還未出爐，教頭梁嘉音強調，無論對手是誰，都是可敬的對手，她們都會做最好準備。

UBA 陳雅彤

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