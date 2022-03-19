UBA／兩主力未蓋註冊章無法出賽 佛光4強不敵台師大

連續12年闖進UBA公開女一級4強賽的佛光大學，在今天與台師大的4強賽前卻發生兩名大學姊王竫婷、張欣然學生證未蓋註冊章的狀況，導致兩人無法參賽，在缺少兩大主力的情況下，佛光最終也以62：88不敵台師大。

曾在107學年度拿下校史首冠的佛光，過去兩學年都以第3名成績作收，今年再度前進小巨蛋，也是「大六」的UBA得分紀錄保持人王竫婷的最後一舞，不過在今天賽前王竫婷與張欣然因為學生證未蓋下學期註冊章，導致無法出賽，讓佛光痛失兩大戰力。

佛光大學UBA得分紀錄保持人王竫婷（左二）4強賽因爲學生證未蓋註冊章只能在場邊觀戰。記者余承翰／攝影

在兩名大學姊都無法出賽的情況下，佛光今天雖然仍有4人得分來到雙位數，包括李宜樺、連文鈴都攻下15分，但其他球員僅合計攻下8分，反觀台師大不僅有5人得分上雙，全隊12人有10人有得分紀錄，最終台師大就以86：62輕取佛光，搶下女子組首張冠軍賽門票，也是連續兩年獲得爭冠機會。

佛光教練楊淑淨賽後也為證件問題和導致賽事延遲15分鐘開打致歉，「開賽前王竫婷、張欣然兩個球員學生證忘記蓋下學期章，大專體育總會也為我們延遲15分鐘，但在確定無法趕到後，害大家沒辦法如期開打，先跟大家說聲抱歉。沒有她們兩個的情況下戰力絕對有受影響，但其他球員也做得很好，沒有兩個學姊，但上場的每個球員仍是盡心盡力。」

UBA大專籃球聯賽四強賽，佛光大學教練楊淑淨。記者余承翰／攝影

楊淑淨表示，在前一次交手輸了41分的情況下，今天缺少兩大主力佛光上半場卻一度緊咬比數，她也肯定其他上場球員的表現，「上次輸球後我們就針對台師大進行區域防守的壓迫，希望斷掉徐詩涵這個點，她是串連台師大的關鍵點。其實球員做得非常好，抄了很多球，但轉換快攻時，我們有一些球員比較沒有經驗，沒辦法順利取到分數，這是非常遺憾的，今天如果有兩個學姊，在她們帶領下分數上可以更接近一點。」

對於明天的季軍戰，楊淑淨也強調王竫婷、張欣然的學生證部分都已經處理完畢，兩人將會如期上場。

UBA大專籃球聯賽四強賽，台師大陳靳豫萱（左）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影

UBA大專籃球聯賽四強賽，台師大陳昱潔（中）突破防守上籃得分。記者余承翰／攝影