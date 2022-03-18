T1聯盟／曾為九太征戰觀護盃 伊朗國手艾倫加盟太陽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中葳格太陽宣布簽下伊朗國手艾倫。圖／台中葳格太陽提供
台中葳格太陽宣布簽下伊朗國手艾倫。圖／台中葳格太陽提供

趕在20日洋將大限前，台中葳格太陽持續補強戰力不停歇，球團今天正式宣布，再加入身高213公分、歸化伊朗籍的洋將艾倫（Aaron Geramipoor），29歲的艾倫曾代表伊朗參加2020東京奧運，被視為是伊朗傳奇中鋒哈達迪的接班人，艾倫的加盟將成為太陽禁區的銅牆鐵壁。

出生於英國曼徹斯特的艾倫，身高213公分、體重123公斤的他在2014 年展開職業生涯，曾於西班牙、墨西哥、伊朗與克羅埃西亞等多國聯賽拚戰。艾倫2019年入選伊朗國家隊，並參與FIBA世界盃籃球賽，每場比賽平均上場16.7 分鐘，場均可得10.4分、6籃板，命中率為百分之69.7。

艾倫2021年入選伊朗國家隊參與2020東京奧運，國際賽經驗豐富，球技的成熟度也不在話下，太陽總經理汪蔚傑就看好他的高度與經驗，相信能為球隊帶來立即幫助，「我們球隊需要一個大個子，艾倫打的又是團隊合作的球風，加上他國際賽的經驗與認證，實力絕對無庸置疑。」

艾倫目前已抵台隔離中，預計下週就可出關隨隊練球，屆時出賽將可分擔桑尼（Sani Sakakini）與萊特（Julian Wright）的禁區壓力，他的目標就是幫助葳格太陽衝擊季後賽、甚至拿下冠軍。

艾倫 2020東京奧運 萊特

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