聽新聞
test
0:00 / 0:00
籃球／台灣首位！ 馬建豪登NCAA三月瘋、較勁NBA狀元熱門
台灣旅美20歲小將馬建豪寫下歷史新猷，成為台灣史上第一位登上NCAA三月瘋的球員，並與今年NBA選秀狀元熱門人選霍爾姆格倫（Chet Holmgren）同場較勁，斬獲難得的出賽經驗。
身高201公分的馬建豪，來自高中強權松山高中，畢業後開啟旅美生涯加盟喬治亞州立大學，並成為繼陳盈駿、吳永盛、王律翔、林庭謙、唐維傑、高國豪後，再度取得NCAA一級獎學金的球員。
NCAA三月瘋（March Madness）由全美64支大學球隊參一同廝殺，喬治亞州立大學今年則是校史第6度晉級，首戰就強碰上頭號種子岡薩加大學，馬建豪以替補身份上陣6分鐘，且與今年NBA選秀狀元熱門霍爾姆格倫同場對位，卻被對方蓋了一記火鍋，並留下1次犯規的數據，最終喬治亞州大以72比93落敗。
馬建豪過去曾獲台灣國家隊主帥帕克讚賞，認為他身上有籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）的影子。今年在全美大學籃球賽季，上場時間不多，僅出賽8場，留下場均2分的數據。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言