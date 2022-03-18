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籃球／台灣首位！ 馬建豪登NCAA三月瘋、較勁NBA狀元熱門

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣旅美小將馬建豪(14號)成為台灣史上第一位登上NCAA三月瘋的球員。 法新社
台灣旅美小將馬建豪(14號)成為台灣史上第一位登上NCAA三月瘋的球員。 法新社

台灣旅美20歲小將馬建豪寫下歷史新猷，成為台灣史上第一位登上NCAA三月瘋的球員，並與今年NBA選秀狀元熱門人選霍爾姆格倫（Chet Holmgren）同場較勁，斬獲難得的出賽經驗。

身高201公分的馬建豪，來自高中強權松山高中，畢業後開啟旅美生涯加盟喬治亞州立大學，並成為繼陳盈駿、吳永盛、王律翔、林庭謙、唐維傑、高國豪後，再度取得NCAA一級獎學金的球員。

NCAA三月瘋（March Madness）由全美64支大學球隊參一同廝殺，喬治亞州立大學今年則是校史第6度晉級，首戰就強碰上頭號種子岡薩加大學，馬建豪以替補身份上陣6分鐘，且與今年NBA選秀狀元熱門霍爾姆格倫同場對位，卻被對方蓋了一記火鍋，並留下1次犯規的數據，最終喬治亞州大以72比93落敗。

馬建豪過去曾獲台灣國家隊主帥帕克讚賞，認為他身上有籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）的影子。今年在全美大學籃球賽季，上場時間不多，僅出賽8場，留下場均2分的數據。 

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