名人堂系列講座東方介德國北教大開講 籃球模範生以勤為本打造精采籃球人生

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，今(17日)在國立台北教育大學北美館進行第六場講座，由曾具多年國手身分的籃球名將東方介德開講，過去有籃球模範生之稱的他，搭配影音詳述個人籃球生涯，現場互動熱烈，讓學子感受到這部籃球活歷史精采演說。

由體育署指導，台灣籃球名人堂協會主辦「名人專題系列講座」，如今來到第六場，之前分別邀請吳永仁、張嗣漢、周俊三、許智超、邱宗志等台灣籃球名將講述個人事蹟，受到各界好評，今天則裕隆隊著名球員東方介德分享自己的籃球人生， 講述從小到大與籃球不解的緣份，如今身為東吳大學體育室主任，以傳承運動文化做為自己最大職志。

現年55歲的東方介德，是中華職籃第一位年度MVP，加上長年為國爭戰，樹立他在台灣籃壇的不可動 的地位。他講述自己從貧苦中成長，也養成他以「勤奮」態度來面對人生所遭遇的事，在年輕理想追求期，決心、主動建立自己人生目標，專注與自制力以達成。他也提到自己經歷運動傷害，他是如何在逆境中學習成長。演說之後也與學子充分互動，留下對台灣籃球歷史深刻的印象。

東方介德現場演說之外，台灣籃球名人堂協會將陳列剪報、刊物、雜誌，以及過去台灣籃球文物，現場遵守防疫規定，全部演說內容均在體育署進行MOE直播。

今年度最後兩場講座，將由女籃博士梁嘉音在東華大學，以及明星國手覃素莉在國立體大登場。