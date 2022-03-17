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UBA／健行全員到齊 純本土突圍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
健行科大以純本土陣容打進4強。圖／大專體育總會提供
健行科大以純本土陣容打進4強。圖／大專體育總會提供

105到108學年都打進冠軍戰的健行科大，去年4強首戰不敵政治大學，中斷連續闖冠軍賽紀錄，但今年在沒有外籍生助陣下仍挺進110學年UBA公開男一級最終4強，教頭劉孟竹盼子弟兵拋開壓力，最後2戰享受小巨蛋舞台，再尋求突圍機會。

健行是引進外援的先驅，但原本物色好的新外援，110學年臨時決定不來台，只能以「純本土」迎戰，預賽尾聲還發生主戰內線劉彥廷違反隊規遭退隊的意外插曲，但仍搶下4強門票，且8強賽僅敗給衛冕軍政治大學。

以第2種子姿態闖4強，劉孟竹認為壓力已經卸下，「預賽和8強的壓力比較大，我們沒禁區高度，但純本土打到4強，球員已經做得很棒。」4強另外3支隊伍政大、世新大學和萬能科大都有外籍生，劉孟竹要子弟兵拋開壓力，尤其是即將畢業的陳范柏彥、谷毛唯嘉、高承恩和簡廷兆，他說：「去享受比賽，攻防特性做到，照我們的步調去走，希望可以寫下另外一頁。」

去年健行遇嚴重的傷兵潮，今年預賽包括高錦瑋和谷毛唯嘉也沒全程參噢，不過8強時終於迎接完整陣容，劉孟竹也盼球隊能延續8強的狀態，在全員健康下成為「更好的球員」，爭取最好成績。

健行周六4強賽將遭遇去年亞軍世新大學，衛冕軍政大和萬能科大爭另張冠軍賽門票。

萬能是隊史首度踏進小巨蛋，教頭吳奉晟笑說：「第一到第四，都是隊史最佳成績，能挑戰就去挑戰，沒有非贏不可的壓力，就是去享受比賽。」

陳范柏彥 吳奉晟 簡廷兆

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