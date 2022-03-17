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UBA／變髮闖小巨蛋 世新拚男女雙冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
110學年度UBA公開男一級最後4強，周末將在小巨蛋爭取金盃。記者曾思儒／攝影
110學年度UBA公開男一級最後4強，周末將在小巨蛋爭取金盃。記者曾思儒／攝影

去年創下隊史首度打進UBA公開一級男、女冠軍戰的世新大學，今年再雙雙闖進台北小巨蛋專屬的決賽舞台，女籃要挑戰3連霸，去年飲恨的男籃再度發起挑戰，本土「一哥」李威廷更頂著平頭新髮型出席決賽，展現拚冠決心。

有一身醒目刺青的李威廷，頂上造型也不斷改變，除試過編髮，髮色從預賽開始已出現過紅色、紫色、金色和綠色；他透露決賽本想換上第5種顏色，但被造型師告知多次染色髮質受損，不適合再染色，「想說就剃掉好了，沒想到真的剪了！這是我高中後第一次剪那麼短，配上這身刺青還滿適合的吧。」

李威廷笑說，剪短後可以將全部注意力放在球場，期待今年成績能突破去年。

去年冠軍賽打下一冠一亞的世新教頭何正峰提到，今年自家不論男籃或女籃，陣容都沒有去年完整，不過在沒「主角」狀態下分散球權，盼有更多選手挺身而出。

世新女籃四年級的許玟瑄，今年一度被賦予隊長任務，但現在隊長已換蘇嘉嫻擔任，讓她說壓力減輕許多，「複賽輸給台師大後，壓力就減輕很多，不然我們會背負雙重壓力（跨季連勝、挑戰3連霸）。」

去年世新還有當家中鋒林蝶坐鎮禁區，今年以訓練量彌補成員變動的戰力，許玟瑄透露決賽前有時一天會練到三次，就是為了最後兩戰能好好享受舞台，不留下遺憾。

世新男籃4強賽將遭遇健行科大，女籃將和文化大學搶冠軍戰門票。

UBA女甲4強複製去年隊伍。記者曾思儒／攝影
UBA女甲4強複製去年隊伍。記者曾思儒／攝影

林蝶

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