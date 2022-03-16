NCAA／三月瘋來臨 全美68強權爭冠

台灣籃球迷耳熟能詳的美國NCAA三月瘋，16日將打響首輪外卡賽。NCAA三月瘋由全國前68強大專院校組成，不只美國球迷、連海外籃球迷都熱情關注，這群年輕人中的菁英都是未來NBA的選材，16日會先由最低種子的8隊相互廝殺，決定最終4大分區、共64強，今年第一種子岡薩加仍舊被看好，但殺遍最強的大十二聯盟的堪薩斯大、總勝率最高的亞利桑那大也非等閒。

三月瘋賽制

NCAA第一級總計有32個子聯盟、共358隊，打完例行賽與各聯盟錦標賽後，32隊聯盟錦標賽冠軍自動獲得三月瘋門票，經過評估聯盟強度與戰績，會選取36支非冠軍隊攜手進三月瘋，先經8隊最低種子的外卡賽（4個最弱聯盟錦標賽冠軍、4個最弱非冠軍隊拆開對決），取出最終全國64強，16日率先登場的對戰組合是非冠軍隊懷俄明大與印地安納大之戰，以及聯盟冠軍東南德州大與德州農工對決。

在外卡賽（美國俗稱First Four）開打前，68隊的種子序其實已經抽完，平均分成四大賽區，總排名前4種子拆開、5到8種子再拆開抽籤以此類推，分完後的四大賽區各自進行16強賽，例如東南德州大和德州農工是第67、68種子，但已經抽進中西區賽場，勝者將正式成為中西區第16種子，也就是分區最末席，首輪就會遇到分區頭號種子堪薩斯大學（總排名第3）。





圖說：三月瘋賽程表。

奪冠熱門岡薩加鬥牛犬

據《CBS體育網》報導，過往32隊全國冠軍有30隊來自於大賽區前3種子（亦即全國前12種子），今年備受看好的還是前12支強權，當然前三更被看好，分別是連兩年搶下頭號種子的岡薩加鬥牛犬、戰績最漂亮的亞利桑那野貓、從最強子聯盟（大十二聯盟）殺出血路的堪薩斯松鴉鷹。

今年NCAA最被看好封王的是連續兩年獲選為第一種子的岡薩加大學（鬥牛犬）。（圖為被譽為準狀元的長人霍姆葛蘭） 截圖自Gonzaga Bulldogs粉絲團

鬥牛犬兩度殺進全國冠軍賽，兩次都因為有出色的後衛，2017年是戈斯，去年不用多提、是NBA球迷熟悉的魔術隊後場薩格斯，今年鬥牛犬剩下大四後衛恩巴德，數據顯示球隊輸球時，恩巴德表現特別淒慘，鬥牛犬更被期待的是禁區戰力，他們有被譽為NBA準狀元的七呎長人、大一的霍姆葛蘭，以及去年也在陣中的大三選手、腳步相當好的提姆。鬥牛犬禁區組合被多名球評認為是全國最強禁區。





圖說：岡薩加鬥牛犬的三大好手，霍姆葛蘭、恩巴德、提姆。

野貓、松鴉鷹、衛冕軍熊不弱

全國第二種子野貓隊雖然處於二流的太平洋十二聯盟（Pac-12），但今年繳出宰制級的31勝3負不容小覷，近年Pac-12幾乎是由俄勒岡公鴨主宰，野貓今年靠著2名大一新生竄起，搖擺人馬瑟林在側翼與後場的貢獻極大，是Pac-12的MVP，另一名大一長人巴羅與學長科羅科扛起禁區，擁有強悍的護筐能力，科羅科也是該聯盟的年度最佳防守選手，野貓過往也出過狀元郎、現NBA太陽隊的艾頓。

至於第三種子松鴉鷹則是從最強的大十二聯盟（Big 12）殺出一條血路，該聯盟有衛冕軍貝勒大學（總排名第4種子）、德州理工（12種子）、德大奧斯丁分校（25種子）等列強，但松鴉鷹硬是在聯盟繳出平均每場15.3的勝分佳績，體育畫刊分析，這支松鴉鷹不是天賦球隊，但勝在穩定，陣中大三鋒線、聯盟MVP阿巴吉與布朗和威爾遜的三人組，兼具體型對抗與速度，弱點在於除了阿巴吉以外，團隊缺乏外線火力，且後場投籃選擇不佳。

第四種子的衛冕軍貝勒熊少了已經進入NBA的米切爾和巴特勒，外媒認為鋒線索昌是關鍵人物，這位大一新生在NBA模擬選秀上同位置高居第六，上個月對陣松鴉鷹的賽事表現出色，或許能填補學長查楚日前賽季報銷的戰力不足。

爆冷劇本也精采

另外像是第8種子的傳統強權「藍魔鬼」杜克大學也很受關注，今年是他們傳奇教練K教練的最後一年，陣中有預計今年參加NBA選秀的全能前鋒保切羅、以及大一頂級鋒線AJ格里芬，他們11月正面打敗鬥牛犬，是鬥牛犬僅僅的三敗之一，《SBNation》甚至認為藍魔與鬥牛犬的西部賽區就是死亡分區，認為鬥牛犬若能闖過藍魔、從西部脫穎而出（亦即全國四強），就幾乎能搶下冠軍。

雖說如此，但三月瘋更精彩的就是以小博大的爆冷劇本，《今日美國報》就報導，像是2018年史詩級的爆冷，隊史第二次打進三月瘋的UMBC（馬里蘭大巴爾的摩分校）位列第63種子，是南部分區最末席，卻在首輪以20分之差擊敗當年全美第一種子的維吉尼亞大學，這些都是三月瘋吸引球迷之處。

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