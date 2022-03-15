快訊

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WSBL／冠軍學妹加持 徐玉蓮找回感動

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
徐玉蓮（左）攻下全隊13分。記者侯永全／攝影
徐玉蓮（左）攻下全隊13分。記者侯永全／攝影

剛完成HBL女甲3連霸的淡水商工，今天在12冠教頭陳美莉帶領下到板橋體育館，成為母隊國泰人壽的WSBL第四循環首戰的最強啦啦隊，見證大學姊們以76：35擊敗中華電信，5連勝到手。

第17季WSBL例行賽共進行6循環，農曆年前打完2循環後休兵一個月，上周五才重燃戰火；第三循環最終日賽程正好和HBL甲級冠軍戰撞期，擁有許多淡商校友的國泰球員沒能到小巨蛋見證母校榮耀時刻，只能透過直播關心。

「我們比完後有看到一點點，比賽完剛好到淡水。」103學年率淡商奪冠並帶著MVP畢業的徐玉蓮笑說，看到最後關頭也為學妹緊張，「看到她們，會想到自己高三那一年，滿感動。」

徐玉蓮是國泰今年重要新血，今天攻下13分，僅次於「小丁」林育庭的25分；國泰首節就取得18：6領先，半場優勢已擴大到38：14，本季對戰4連勝拿得輕鬆。

徐玉蓮提到，球隊下半季同樣以防守出發，個人也有設定小目標，「球場上多點自信，別想太多。」

淡商助理教練藍浩語和「皮皮」李宥叡都是國泰現役球員，今天回歸球員身份的李宥叡只有賽前下場熱身，並沒登錄上場，她透露農曆年後就專心準備HBL總決賽，沒有參與太多國泰訓練，第四階段還不會上場，預計第五階段才會再回歸。

身兼兩職，「皮皮」忍不住笑說：「當球員比教練幸福多了！」

林育庭攻下全隊最高25分。記者侯永全／攝影
林育庭攻下全隊最高25分。記者侯永全／攝影
周日剛完成3連霸的淡商女籃到WSBL現場為國泰女籃加油。記者侯永全／攝影
周日剛完成3連霸的淡商女籃到WSBL現場為國泰女籃加油。記者侯永全／攝影
周日剛完成3連霸的淡商女籃到WSBL現場為國泰女籃加油。記者侯永全／攝影
周日剛完成3連霸的淡商女籃到WSBL現場為國泰女籃加油。記者侯永全／攝影

HBL WSBL 淡水商工

延伸閱讀

圖輯／WSBL國泰輕取中華電信

WSBL／被恐嚇「不投不要打」彭曉彤轟新高

圖輯／WSBL台元擊敗台電

HBL／帶MVP畢業 陳將双：很不真實

相關新聞

WSBL／學妹奪冠 彭曉彤受激勵

淡水商工剛結束HBL女甲決賽，完成隊史第2度3連霸，曾是淡商104學年冠軍成員的台元主控彭曉彤也受到激勵，她笑說：「很感...

WSBL／冠軍學妹加持 徐玉蓮找回感動

剛完成HBL女甲3連霸的淡水商工，今天在12冠教頭陳美莉帶領下到板橋體育館，成為母隊國泰人壽的WSBL第四循環首戰的最強...

圖輯／WSBL國泰輕取中華電信

今晚在板橋進行的WSBL第二場，由戰績領先的國泰迎戰墊底的中華電信，國泰林育庭兩分球十六投中十，命中率六成二，摘下全場最...

WSBL／被恐嚇「不投不要打」彭曉彤轟新高

WSBL第四循環例行賽今天在板橋體育館續然戰火，台元在主力後衛彭曉彤轟下本季新高25分，林蝶20分、16籃板「雙10」表...

籃球／籃球名人堂專題講座 CBA元年MVP北教大開講

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，明天上午10時在國立台北教育大學北美館，邀請曾具國手身分的籃球名將東方介...

PLG／林書緯IG標註劉錚未來的隊友 網友暴動：籃球宇宙邦

富邦勇士林書緯今在個人IG限動大爆料，他標註目前仍在CBA打球的劉錚，寫下「未來的隊友，不只吃雞的隊友」，此話一出引發網友懷疑，難道是劉錚要返鄉加入台灣職籃，或是林書緯也要挑戰CBA。 劉錚目前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。