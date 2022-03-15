WSBL／冠軍學妹加持 徐玉蓮找回感動

剛完成HBL女甲3連霸的淡水商工，今天在12冠教頭陳美莉帶領下到板橋體育館，成為母隊國泰人壽的WSBL第四循環首戰的最強啦啦隊，見證大學姊們以76：35擊敗中華電信，5連勝到手。

第17季WSBL例行賽共進行6循環，農曆年前打完2循環後休兵一個月，上周五才重燃戰火；第三循環最終日賽程正好和HBL甲級冠軍戰撞期，擁有許多淡商校友的國泰球員沒能到小巨蛋見證母校榮耀時刻，只能透過直播關心。

「我們比完後有看到一點點，比賽完剛好到淡水。」103學年率淡商奪冠並帶著MVP畢業的徐玉蓮笑說，看到最後關頭也為學妹緊張，「看到她們，會想到自己高三那一年，滿感動。」

徐玉蓮是國泰今年重要新血，今天攻下13分，僅次於「小丁」林育庭的25分；國泰首節就取得18：6領先，半場優勢已擴大到38：14，本季對戰4連勝拿得輕鬆。

徐玉蓮提到，球隊下半季同樣以防守出發，個人也有設定小目標，「球場上多點自信，別想太多。」

淡商助理教練藍浩語和「皮皮」李宥叡都是國泰現役球員，今天回歸球員身份的李宥叡只有賽前下場熱身，並沒登錄上場，她透露農曆年後就專心準備HBL總決賽，沒有參與太多國泰訓練，第四階段還不會上場，預計第五階段才會再回歸。