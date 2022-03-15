籃球／籃球名人堂專題講座 CBA元年MVP北教大開講

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，明天上午10時在國立台北教育大學北美館，邀請曾具國手身分的籃球名將東方介德開講，目前身為東吳大學體育室主任的他，不僅具多年國手身分，且在效力裕隆隊時期，奪下中華職籃元年年度MVP，是台灣職業籃球第一位獲此殊榮，由他講述個人生平事蹟，勢必精采可期。

結束去年吳永仁、張嗣漢、周俊三、許智超4場「名人專題系列講座」，今年講座列車再度開啟，7日邱宗志在宜蘭佛光大學開講，與學子互動佳評如潮，如今由裕隆隊友東方介德接棒，意義非凡。

現年55歲的東方介德，小時候出身於東元幼苗隊，後來入選亞青國手，接續年年當選成人隊國手。歷經東元隊解散、在飛駝隊服役後，退伍便在1993年被裕隆隊網羅，1994開打的中華職籃元年大放異采，不僅助裕隆奪冠，也成為年度MVP。

東方介德的座右銘是「勤練」，是籃球界的模範生，而在職籃封館後，東方介德也因傷退下戰袍，繼續在裕隆擔任教練，同時也在東吳大學覓得教職，目前擔任體育主任，也是少數擁有博士學位的國手級人物。而他與女籃國手鄧碧珍結縭，更是台灣籃壇一段佳話。

東方介德現場演說之外，台灣籃球名人堂協會將陳列剪報、刊物、雜誌，以及過去台灣籃球文物，現場遵守防疫規定，全部演說內容均在體育署進行MOE直播。後續將由女籃博士梁嘉音在東華大學，以及明星國手覃素莉在國立體大登場進行最後兩場講座，值得期待。