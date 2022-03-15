PLG／林書緯IG標註劉錚未來的隊友 網友暴動：籃球宇宙邦

富邦勇士林書緯今在個人IG限動大爆料，他標註目前仍在CBA打球的劉錚，寫下「未來的隊友，不只吃雞的隊友」，此話一出引發網友懷疑，難道是劉錚要返鄉加入台灣職籃，或是林書緯也要挑戰CBA。

劉錚目前效力上海大鯊魚，當時和球團簽下2+1，目前在合約第二年，球隊明年有選擇權，因此確實不排除他明年返鄉加入台灣新職籃的可能性，不過去年奪得P+聯盟冠軍的富邦隊上可說是人才濟濟，近期更是拉出一波四連勝，下半季開打後尚未嚐過輸球的滋味，若如林書緯所暗示劉錚將要加入，那勇士未來的戰力會非常驚人。

除了劉錚之外，由於林書豪本季在CBA表現不佳，也有消息傳出林書豪有機會返台獻技，而且和弟弟林書緯同隊的可能性最高，因此網友紛紛開始起鬨，「書豪、志傑、劉錚，幾冠？」、「簽書瑋真賺，還可以幫招募兩大咖」、「宇宙邦 可以饒了其他隊嗎」、「周桂羽還是轉隊吧，這隊根本新秀墳場」、「真的要準備要接班志傑了嗎？」