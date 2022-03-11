SBL／台銀火燙開局亮麗收尾 斬斷台啤9連勝

SBL台灣銀行今天靠著11比0的攻勢火燙開局，加上第4節雙洋將合力攻下10分，穩住勝果，終場以80比70擊敗聯盟龍頭台灣啤酒，也斬斷對手近來的9連勝。

第19季SBL超級籃球聯賽今天在輔仁大學進行雙重賽，首場聯盟排名居次的台灣銀行上演逆襲，不僅成功終止台啤連勝，也逼得對手吞下今年賽季的第2敗。

台銀洋將艾爾文（Zak Irvin）今天攻下18分、9籃板、5抄截與4助攻，另一名洋將蓮恩（Ishmael Lane）挹注18分、7籃板、3抄截與2阻攻，而台銀在決勝第4節團隊僅拿14分，蓮恩就包辦6分。

今天開賽台銀就用一波11比0攻勢下馬威，台啤則是首節進行了近3分鐘後，才由洋將巴克利（KentrellBarkley）在籃下進球得分開張。

蓮恩賽後表示，賽前他就知道這場比賽很重要，因為對手是聯盟排名第1的球隊，「所以我們必須一上場就展現積極的一面」。

台啤雖然開局暖機稍慢，不過很快回穩，上半場打完追到只差6分，下半場台銀重新掌握節奏，最後以10分之差拿下勝利，也賞給對手本季第2敗。

在第4節兩度上演爆扣的蓮恩，是幫助球隊挺住台啤反撲壓力的功臣，他強調：「那是球隊需要的火花，讓我們保持領先，穩住勝局。」

稍晚高雄九太科技靠著洋將杰倫（Jalen Robinson）全場轟下29分、17籃板，加上全隊靠著嚴防逼得對手發生17次團隊失誤，終場90比72大勝裕隆納智捷。