PLG／221長人來台！領航猿禁區戰力升級
桃園領航猿隊3月重返主場後展現不同氣勢，先擊退聯盟龍頭台新夢想家隊，再以大比分逆轉力退新北國王隊，今天球團宣布再添戰力，第3名洋將中鋒貝索維奇（Nemanja Bešović）已於昨天抵台隔離，準備捍衛領航猿領空。
來自塞爾維亞的貝索維奇，有221公分的傲人身高，今年29歲，從2007年開啟職業生涯後，先後征戰過比利時、卡達、伊朗等各國職業聯賽，近期剛結束保加利亞聯賽賽事，平均出賽16.1分鐘，繳出場均10.9分、3.9籃板成績，投籃命中率5成8。
領航猿形容新外援攻守兼備，投射能力極佳，兼具高度與靈活性的中鋒；領航猿總經理陳信安認為，透過貝索維奇的身高優勢，有助於鞏固禁區，帶動球隊攻勢，提升整體戰力。
目前正於防疫旅館中隔離的貝索維奇也持續自主訓練，維持最佳備戰狀態；首次來台的他也開心分享加盟心情，「很開心能夠來到台灣，期待能認識更多台灣的人事物，也期盼自己能順利融入團隊，盡全力貢獻所能，一起拿下更多場勝利。」
近3戰拿下2勝的領航猿，目前戰績5勝8敗，暫居聯盟第5，下戰將在周日到台北對決衛冕軍台北富邦勇士隊。
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