CBA／陳盈駿、林庭謙雙雙入選明星賽 林書豪表現不佳落選

CBA昨公布明星賽名單，本季打出生涯年的陳盈駿和22歲小將林庭謙雙雙入選，反倒是知名度極高的林書豪因本季個人表現不盡理想成為最大遺珠。

「台灣第一控」陳盈駿在2017年以選秀狀元之姿加盟廣州龍獅，今年打出CBA生涯年，至今出賽32場，場均可繳出18.9分、4.4籃板、1.3抄截，9.7助攻則高居聯盟第二，賽季累積311次助攻更是領先群雄。這樣的好表現也讓他獲得教練團信任，本季平均上場時間高達38.6分鐘為生涯新高。雖然未能在明星賽擔任先發，但仍入選南區明星賽替補名單。

林庭謙(左)入選CBA明星賽。 新華社

22歲的林庭謙則是在2020年以探花身分加入天津先行者，本季「全勤」出賽32場，每場可攻下15.8分、4.1籃板、5.0助攻，場均2.3抄截與本季累積72次抄截都高居聯盟第二。

然而，相比陳盈駿和林庭謙，擁有更高知名度的林書豪反倒成為本屆CBA明星賽的最大遺珠，他本季表現不如預期，場均僅貢獻12.9分、3.5籃板、4.9助攻、1.3抄截。