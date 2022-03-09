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CBA／再度「0來瘋」 陸媒指林書豪被「邊緣」下季難續留

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪昨雖擔任先發主控，但只打了5分鐘就早早被換下場，得分再度掛蛋。 新華社
林書豪昨雖擔任先發主控，但只打了5分鐘就早早被換下場，得分再度掛蛋。 新華社

效力於CBA北京首鋼的球星林書豪本季表現浮浮沉沉，繼1月9日創下0分5失誤最慘一役後，昨（8日）再度上演「0來瘋」，他上場5分鐘僅有一次出手機會，中國大陸媒體認為林書豪已淪為「假先發」，下個賽季恐怕不會續留CBA了。

北京首鋼昨以103：112敗給山東西王，林書豪雖先發上場，但他只獲得5分鐘出賽機會，整場比賽大多乾坐在冷板凳，看著吉布森、吉倫沃特、哈德森等其他外援上場，而與林書豪位置重疊的替補吉布森更奪下32分，反觀他只有出手1次未進，籃板、助攻、失誤、犯規各1的數據。

林書豪本季重返CBA北京首鋼，起初表現尚可，但之後狀況起起伏伏，在球隊的戰術地位、作用已大不如前，而且根據CBA規定，外援每節只能上場1人，這就是為什麼林書豪在關鍵時刻時常遭「棄用」的原因，也凸顯了教練團對他的不信任。陸媒「搜狐」更指出，林書豪已淪為「假先發」，徹底被球團邊緣化，此外，隨著年紀增長，33歲的他看起來已漸漸跟不上聯盟的節奏，下季恐怕難再續留CBA。

北京 林書豪

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