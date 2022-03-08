T1聯盟／海神三將前進鳳甲國中 蘇文儒分享籃球夢

T1聯盟高雄全家海神隊今天前進高雄市鳳甲國中，舉辦校園巡迴活動，隊長余純安、蘇文儒、呂威霆化身專屬導師，為鳳甲男、女籃球隊特製專屬訓練菜單，並精心策畫互動遊戲，期望為高雄基層籃球盡份心力。

鳳甲是高市唯一連續3年獲選績效優良體育班的國中，致力推動學生多元發展，提供學生豐富學習管道，近年也有女籃球員甄試進入北一女中，不僅為高市基層籃球紮根，亦培育文武兼備人才，貫徹多元發展的教育理念。

活動首先由隊長余純安任球隊代表，致贈全隊簽名球予鳳甲國中校長丁文祺。丁文祺表示，海神命名與高雄港都特色相互呼應，並感謝3位球員熱情指導，勉勵校隊球員，努力向偶像學習。

余純安與蘇文儒、呂威霆今天擔任「海派教練」，為鳳甲男女籃校隊自熱身到訓練設計專屬菜單，從運球，到換手上籃親自指導，校隊球員也熱情提問，從如何長高、變壯，到有沒有過籃球夢，現場笑聲不斷。

3位海派導師分享籃球路上經歷，鼓勵學員遭遇困難堅持不放棄，今年加入海神的蘇文儒，回憶國中就對籃球運動充滿熱情，但從未想過有天能加入職業隊，如今美夢成真，他也十分感恩。

余純安談到隊長經歷，「球隊每位球員都是學習對象，擔任隊長最重要是控制情緒，並在球隊遭遇困難時，鼓勵彼此維持專注。」

乙組出身的呂威霆分享，籃球路上家人的鼓勵是他的最大動力，「我也告訴自己，既然選擇離開家，追求籃球夢，就要堅持下去，讓家人看到更好的我。」