籃球／邱宗志佛光大學開講分享籃球情緣 老戰友周俊三助陣身高不是問題

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，今(7日)下午13時於宜蘭佛光大學，邀請曾具多年國手身分的籃球名將邱宗志前來開講，過去有著「籃球情人」稱號的他，分享一些不為人知從小到大與籃球結緣的故事，而在佛光任教的老戰友周俊三也出席，15年相識相交的生涯，讓兩人有深刻互動。

結束去年吳永仁、張嗣漢、周俊三、許智超4場「名人專題系列講座」，引起好評及熱烈迴響，今天再度造訪佛光大學，曾任體育署長的校長何卓飛，特別在場向聆講座的學子表達，籃球是最普及以及講求合作的運動，並在台灣歷史上占有重要地位，該校創辦人星雲大師也相當熱愛籃球，同時女子校隊也在大專籃球聯賽打進4強，希望大家能從籃球中領悟人生的道理。

目前是景文大學副教授，有著豐富國手資歷的邱宗志，現場分享他一路接觸籃球的歷程，一開始就提到自己就是因為看愛NBA比賽，所以才會踏入籃球這條路，還與當年台銀隊顧問NBA專家曲自立結緣，成為他後來挑戰美國讀書打球的契機。此外，他還提及自己征戰亞洲盃、擔任輪椅教練過程，娶了明星當老婆等故事，打造不凡的籃球生涯。

邱宗志表示與周俊三在國家隊有合作15年之久，其實兩人在職籃時期分屬裕隆與宏國的競爭關係，但為中華隊奮戰的決心卻都是一樣而贏過不少佳績。周俊三打趣的說，雖自己身高不如邱宗志，只能打後衛，但高大身材邱宗志常來搶一杯羹，因此身高不是問題，「其實大家機會都是一樣的。」

邱宗志現場演說之外，台灣籃球名人堂協會將陳列剪報、刊物、雜誌，以及過去台灣籃球文物，現場遵守防疫規定，全部演說內容均在體育署進行MOE直播。

播出網址：https://www.youtube.com/watch?v=cUAKZlcAjZA

佛光大學校長何卓飛參觀現場文物展示。 台灣籃球名人堂協會提供

邱宗志分享籃球人生。 台灣籃球名人堂協會提供