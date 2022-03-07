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CBA／林書越打越退步？第三階段平均得分僅剩10

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪本季轉戰CBA後狀態不佳，第3階段至今3場比賽，平均只有10分、2.3助攻、3籃板。 新華社
林書豪本季轉戰CBA後狀態不佳，第3階段至今3場比賽，平均只有10分、2.3助攻、3籃板。 新華社

林書豪本季轉戰CBA後狀態不佳，第3階段至今3場比賽，平均只有10分、2.3助攻、3籃板，包括昨日對上北控的比賽，先發上場也只拿到7分、1助攻、2籃板。

一心盼能重返美職，林書豪前年毅然決然放棄CBA高薪加入NBA發展聯盟，希望能被更多球隊看見，不料隨著球季如火如荼展開，他卻沒有等到任何合約，最後只好宣布自己新賽季將回到CBA，重新披上北京首鋼的戰袍。

兩年前林書豪在北京首鋼繳出單季22.4分、5.6助攻、5.6籃板的全能數據，相比之下本季的表現顯得黯然失色，僅剩13.6分、5.1助攻、3.7籃板，得分減少將近10分成了最大差距。

CBA第2階段和第3階段之間有長達1個多月的休兵期，原本以為林書何能藉由這段時間挑整自己、重新出發，不料第3階段仍不見起色

，3場比賽林書豪得分最高的一場也僅12分，平均得分再下降至10分。

由於CBA在第3階段各隊可以登錄3名洋將，雖然目前林書豪仍是以先發之姿登場，但很明顯上場時間受到壓縮，沒有一場能打超過20分鐘。

北京 高薪

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