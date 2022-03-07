PLG／富邦勇士捐60萬助烏克蘭 塞瑟夫表達感謝

俄烏戰爭爆發，PLG台北富邦勇士今天宣布，團隊將捐款新台幣60萬元給台灣世界展望會的烏克蘭專戶，來自烏克蘭的洋將塞瑟夫對此表達感謝，認為這給予家鄉更多的正面力量和幫助。

俄羅斯入侵烏克蘭，目前效力於台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）富邦勇士洋將塞瑟夫（IhorZaytsev）也相當憂心家鄉烏克蘭的狀況，近兩週未能專注投入球隊訓練，面對家鄉遭戰火侵襲，教練團與隊友們深刻感受他的擔憂與焦慮，特別是自身無法返國且家人無法安全出境，更使塞瑟夫寢食難安。

桃園領航猿昨天在主場桃園市立綜合體育館與富邦勇士交手，賽前特別舉辦為烏克蘭祈福儀式，還有領航猿球迷自製旗幟聲援，加上勇士教練團與隊友貼上烏克蘭國旗致意，都讓塞瑟夫感受到眾人的支持並心存感激。

富邦勇士今天發布新聞稿表示，富邦集團昨天宣布共捐贈3000萬元，盼拋磚引玉號召更多資源，共同投入烏克蘭人道救援，身為富邦集團旗下的富邦勇士，今天也響應母公司的正向力量，球團全體隊職員及行銷工作人員捐款台灣世界展望會的烏克蘭專戶60萬元，一同與陣中隊友塞瑟夫團結齊心，為世界和平盡一份力量。

球團表示，團隊在這段時間盡量給予塞瑟夫支持、關心與空間，讓塞瑟夫瞭解團隊與他同在。

對於富邦集團與勇士球團的捐款支援，塞瑟夫表示，「非常謝謝集團與球隊的所有隊職員，在這段艱辛的非常時期願意幫助烏克蘭人民，這給予我們家鄉更多的正面力量和幫助，我心中只有感謝再感謝。」