SBL／台啤擊敗九太 9連勝入袋
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒今天上半場結束一度落後2分，第3節打出22比12攻勢，一舉逆轉戰局，最終以81比68擊敗高雄九太科技，收下9連勝。
SBL今天在輔大體育館舉行2場賽事，台灣銀行稍早以101比79輕取桃園璞園建築，另一場比賽則由台啤與九太交手。
台啤、九太上半場比分互咬，九太僅以2分差領先，雙方易籃後，九太第3節單節9次失誤種下敗因，讓台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）率隊拉出一波22比12攻勢反超，台啤守住領先優勢，最終以81比68迎接勝利，邁向9連勝。
洋將巴克利回鍋台啤第2場比賽繳出26分、9籃板、4助攻、3抄截，儘管火力較首戰稍微減弱，此役依舊是全隊最高分，洋將波斯特（Keanau Post）進帳16分、9籃板。
台啤呂奇旻斬獲15分，外加3籃板、6助攻，則是陣中本土球員最佳，他賽後接受轉播單位訪問時表示，教練一直提醒他，做好自己工作、不要打得太急躁，「先把球分出去，不要一直想把球拿在手上，自然空檔就會出現，叫我進攻要有耐心」。
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