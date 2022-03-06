T1聯盟／克服24分落後 台啤英熊戲劇逆轉雲豹

回到久違的天母北市大體育館主場，台啤英熊隊今天克服最多24分落後，在隊長蔣淯安和李啟瑋聯手下逆轉桃園雲豹隊；雲豹最後有追平機會，但鄭瑋1.2秒兩罰僅中1，讓台啤以115：113躲過3連唄。

前一戰止住9連敗的雲豹，今天第一節就在洋將戴維斯15分領軍下取得30：25領先，第二節換威廉斯和吉倫各拿12分，全隊單節轟下38分，半場將領先擴大到68：49。

張智峰第三節中距離率先破網，雲豹領先擴大到70：49，最多優勢達到80：56。台啤在蔣淯安領軍下追分，節末蔣淯安「三分打」回敬、洋將多拉摩爾最後2.4秒再籃下放進，三節打完差距縮小到85：94。

蔣淯安第三節單節除有8分還傳出5助攻，加上多拉摩爾第四節兩罰俱中後再和蔣淯安上演「空中接力」灌籃，台啤再將差距縮小到89：94，9分12秒台啤洋將蓋樂威完成「3分打」，7分20秒蔣淯安上籃放進追平分，兩隊97：97戰平。

雲豹靠洋將吉倫和戴維斯籃下打進要回領先，台啤有李啟瑋回敬大號三分球，朱億宗搶下進攻籃板後籃下放進超前分；李啟瑋接續在弧頂、底線再連進兩記外線，台啤將優勢擴大到108：104，但鄭瑋也連在底線飆進兩記三分彈，雲豹再以110：108要回領先。