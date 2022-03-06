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T1聯盟／克服24分落後 台啤英熊戲劇逆轉雲豹

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台啤隊長蔣淯安（左二）運球突破。記者余承翰／攝影
台啤隊長蔣淯安（左二）運球突破。記者余承翰／攝影

回到久違的天母北市大體育館主場，台啤英熊隊今天克服最多24分落後，在隊長蔣淯安和李啟瑋聯手下逆轉桃園雲豹隊；雲豹最後有追平機會，但鄭瑋1.2秒兩罰僅中1，讓台啤以115：113躲過3連唄。

前一戰止住9連敗的雲豹，今天第一節就在洋將戴維斯15分領軍下取得30：25領先，第二節換威廉斯和吉倫各拿12分，全隊單節轟下38分，半場將領先擴大到68：49。

張智峰第三節中距離率先破網，雲豹領先擴大到70：49，最多優勢達到80：56。台啤在蔣淯安領軍下追分，節末蔣淯安「三分打」回敬、洋將多拉摩爾最後2.4秒再籃下放進，三節打完差距縮小到85：94。

蔣淯安第三節單節除有8分還傳出5助攻，加上多拉摩爾第四節兩罰俱中後再和蔣淯安上演「空中接力」灌籃，台啤再將差距縮小到89：94，9分12秒台啤洋將蓋樂威完成「3分打」，7分20秒蔣淯安上籃放進追平分，兩隊97：97戰平。

雲豹靠洋將吉倫和戴維斯籃下打進要回領先，台啤有李啟瑋回敬大號三分球，朱億宗搶下進攻籃板後籃下放進超前分；李啟瑋接續在弧頂、底線再連進兩記外線，台啤將優勢擴大到108：104，但鄭瑋也連在底線飆進兩記三分彈，雲豹再以110：108要回領先。

最後1分10秒，蔣淯安兩罰俱中再追平；最後21秒，蔣淯安再切入放進超前分，8.9秒再兩罰都把握。2.5秒雲豹戴維斯籃下取分再抄掉台啤的發球，鄭瑋1.2秒的第一罰命中但第二罰失手，朱億宗0.8秒再上罰球線，讓台啤在教滔駭浪中以115：113擊敗雲豹。

T1聯盟會長錢薇娟（右）8日過50歲生日，今天中場提前慶生。記者余承翰／攝影
T1聯盟會長錢薇娟（右）8日過50歲生日，今天中場提前慶生。記者余承翰／攝影
台啤李啟瑋第四節連飆3記三分球，助台啤逆轉雲豹。記者余承翰／攝影
台啤李啟瑋第四節連飆3記三分球，助台啤逆轉雲豹。記者余承翰／攝影
台啤隊長蔣淯安進球後比出慶祝動作。記者余承翰／攝影
台啤隊長蔣淯安進球後比出慶祝動作。記者余承翰／攝影
雲豹洋將威廉斯（中）飛身上籃。
雲豹洋將威廉斯（中）飛身上籃。
鄭瑋第四節末連飆進兩記三分球後吶喊慶祝。記者余承翰／攝影
鄭瑋第四節末連飆進兩記三分球後吶喊慶祝。記者余承翰／攝影
台啤隊長蔣淯安（左）跳投出手。記者余承翰／攝影
台啤隊長蔣淯安（左）跳投出手。記者余承翰／攝影
T1聯盟會長錢薇娟（右）8日過50歲生日，今天中場提前在《全明星運動會3》成員簇擁下慶生。記者余承翰／攝影
T1聯盟會長錢薇娟（右）8日過50歲生日，今天中場提前在《全明星運動會3》成員簇擁下慶生。記者余承翰／攝影

台啤 蔣淯安 戴維斯

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