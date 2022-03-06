T1聯盟／張智峰熱身衣「告白」 太太甜喊不習慣

呼應3月8日「婦女節」，台灣職籃聯盟T1周末賽事特別為各隊球員準備粉紅色T恤，讓球員向身邊的重要女性告白，上周迎接復出戰的桃園雲豹「馴獸師」張智峰也透過背後文字和太太嚴立婷訴說情話，讓嚴立婷直呼不習慣。

「有你相伴的任子，即使平凡也很浪漫，謝謝你！」這是張智峰透過文字獻給太座的告白。帶著一雙兒女在場邊的嚴立婷笑說，張智峰之前有把這段在網路上找到靈感的話語傳給她看，「我還想說中邪喔，他是被球砸到球？」她透露老公不走浪漫路線，沒想到會願意把這些話語穿上身。

嚴立婷眼中的張智峰是「行動派」，就像擔任教練期間仍會提早到球場練投，回到熟悉舞台仍是拚盡全力。

張智峰2月27日的復出首戰出賽31分鐘，隔天「背靠背」再上場32分鐘，看不出是退役3年多、超過40歲的老將。叮嚀老公「要打就不要受傷」的嚴立婷提到，先生回歸想法單純，就是喜歡籃球這舞台，「知道這些後沒道理不支持他，希望他的籃球精神讓後輩明白，職業球員要有怎樣的態度。」