邱宗志宜蘭佛光大學開講 當年「籃球情人 分享熱愛籃球人生

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，3月7日下午13時於宜蘭佛光大學，邀請曾具國手身分的籃球名將邱宗志前來開講，目前身為景文科技大學副教授的他，不僅當年是亞錦賽、亞運主力戰將，更曾隨著裕隆隊征戰職籃、SBL(超級籃球聯賽)均有奪冠紀錄，這次講座將以座談的形式，分享他所熱愛的籃球人生。

結束去年吳永仁、張嗣漢、周俊三、許智超4場「名人專題系列講座」，引起好評及熱烈迴響，台灣籃球名人堂協會今年繼續這項有意義的工作，於今年上半年再安排4場講座，藉由籃球名人經驗分享，為台灣籃壇留下珍貴紀錄。

邱宗志崛起於南山高中並進入台銀，自輔大畢業後即赴美深造，學成回國投效裕隆隊至退休。多年來為台灣籃球貢獻，與鄭志龍、周俊三、朱志清、黃春雄等均是同一時期的國手，征戰瓊斯盃、亞洲錦標賽、亞運等比賽，且是1998年東亞運冠軍成員；他效力裕隆男籃隊期間，與東方介德、李雲光(現更名為李逸驊)、林建平、陳志忠等人，打造球隊全盛時期，贏得職籃元年冠軍，也在之後SBL開打之初，裕隆三連冠占一席之地，後轉任教練職務。他更曾擔任輪椅男籃中華隊教練，籃球資歷豐富。

邱宗志現場演說之外，台灣籃球名人堂協會將陳列剪報、刊物、雜誌，以及過去台灣籃球文物，現場遵守防疫規定，全部演說內容均在體育署進行MOE直播。

後續約三場將陸續在國北教大、東華大學及宏國德霖科大進行。