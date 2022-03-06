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PLG／塞瑟夫心繫烏克蘭 領航猿球迷聲援

中央社 / 台北6日電
塞瑟夫(中右)心繫烏克蘭，領航猿球迷聲援。 PLG提供
塞瑟夫(中右)心繫烏克蘭，領航猿球迷聲援。 PLG提供

俄羅斯入侵烏克蘭，人在台灣的烏克蘭籍球員塞瑟夫心繫家鄉，PLG台北富邦勇士今天與桃園領航猿交手，賽前除了兩隊球員列隊為烏克蘭祈福外，也有領航猿球迷自製旗幟聲援。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）富邦勇士日前透過臉書粉絲團分享來自烏克蘭的塞瑟夫（Ihor Zaytsev）對於家鄉的擔憂，除了希望能陪伴家人外，他也坦言，「一天睡不到4小時，整天都在看新聞，我感到很無助忐忑」。

富邦勇士今天在客場桃園市立綜合體育館出戰領航猿，洋將塞瑟夫休兵，而兩隊球員賽前列隊除了為烏克蘭祈福外，也為塞瑟夫打氣，塞瑟夫則拿著烏克蘭國旗站在正中央，領航猿的陳冠全也向前給予塞瑟夫擁抱。

除了塞瑟夫戴著Stand With Ukraine（跟烏克蘭站在一起）口罩外，場邊也有領航猿球迷主動製作I StandWith Ukraine（我跟烏克蘭站在一起）小型旗幟，力挺塞瑟夫和烏克蘭。

富邦勇士 領航猿 PLG

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