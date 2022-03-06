籃球／美俄關係緊張 美女籃球星持有大麻遭俄拘留

俄羅斯入侵烏克蘭遭全球輿論撻伐，目前兩國都已然成為危險地帶，好巧不巧，美國女籃代表隊當家中鋒格林娜（Brittney Griner）日前在俄羅斯被查出持有大麻，遭當局拘留。

身高206公分的格林娜是兩屆奧運金牌得主，他效力於WNBA鳳凰城水星隊和俄羅斯聯賽的UMMC葉卡捷琳堡隊。

據《紐約時報》報導，俄羅斯海關宣稱他們搜查了美國女籃隊員的行李，並在其中發現含有大麻油（Hashish oil）的電子煙彈。而該罪在俄羅斯最高可被判處10年有期徒刑，儘管格林娜的名字沒有被提及，但俄羅斯當地媒體引述消息人士的說法，認定此人就是格林娜。

格林娜的經紀人發表聲明指出，他們會關注格林娜在俄羅斯的狀況，且已經和他在俄羅斯的法律代表、家人、球隊、WNBA以及NBA聯繫，並會想辦法把他給帶回美國。WNBA也說，聯盟將盡全力支持格林娜，同時協助他安全返美。

《ESPN》報導，美國國務院曾在1月和3月兩度向國人發佈不要前往俄羅斯的旅遊警示，因為「美國公民有被騷擾的潛在可能」。而WNBA發言人指出，除了格林娜外，過去一周所有在俄羅斯或烏克蘭打球的球員都已平安離境。