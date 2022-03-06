聽新聞
test
0:00 / 0:00
籃球／美俄關係緊張 美女籃球星持有大麻遭俄拘留
俄羅斯入侵烏克蘭遭全球輿論撻伐，目前兩國都已然成為危險地帶，好巧不巧，美國女籃代表隊當家中鋒格林娜（Brittney Griner）日前在俄羅斯被查出持有大麻，遭當局拘留。
身高206公分的格林娜是兩屆奧運金牌得主，他效力於WNBA鳳凰城水星隊和俄羅斯聯賽的UMMC葉卡捷琳堡隊。
據《紐約時報》報導，俄羅斯海關宣稱他們搜查了美國女籃隊員的行李，並在其中發現含有大麻油（Hashish oil）的電子煙彈。而該罪在俄羅斯最高可被判處10年有期徒刑，儘管格林娜的名字沒有被提及，但俄羅斯當地媒體引述消息人士的說法，認定此人就是格林娜。
格林娜的經紀人發表聲明指出，他們會關注格林娜在俄羅斯的狀況，且已經和他在俄羅斯的法律代表、家人、球隊、WNBA以及NBA聯繫，並會想辦法把他給帶回美國。WNBA也說，聯盟將盡全力支持格林娜，同時協助他安全返美。
《ESPN》報導，美國國務院曾在1月和3月兩度向國人發佈不要前往俄羅斯的旅遊警示，因為「美國公民有被騷擾的潛在可能」。而WNBA發言人指出，除了格林娜外，過去一周所有在俄羅斯或烏克蘭打球的球員都已平安離境。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言