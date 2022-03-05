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UBA／最終4強會師小巨蛋 9日開放索票

中央社 / 台北5日電
110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽最終4強戰，19、20日將在台北小巨蛋火熱登場，主辦單位5日公布將於9日中午12時開放線上索票。 （大專體總提供）中央社
110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽最終4強戰，19、20日將在台北小巨蛋火熱登場，主辦單位5日公布將於9日中午12時開放線上索票。 （大專體總提供）中央社

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽4強決賽，將於3月19、20日會師台北小巨蛋進行殊死鬥，主辦單位今天也提前宣布，將於下週三（9日）中午12時起開放索票。

UBA男子組8強賽昨天在台灣大學體育館落幕，男子組4強也全數出爐，晉級球隊包括衛冕軍政治大學、健行科大、世新大學與萬能科大，女子組則有世新大學、台灣師大、文化大學與佛光大學。

主辦單位大專體總表示，決賽2天賽事將分成上下半場分開索票，上半場則包括中午12時與下午2時比賽，下半場則是傍晚5時和晚間7時，每日場次間將清場消毒。

依照目前公布的賽程來看，決賽首日12時將先由女子組4強佛光與台師大揭開序幕，下午2時則是男子組萬能與政大之戰接力，傍晚5時再由女子組衛冕軍世新強碰文化，壓軸則由男子組的健行對上世新。

大專體總表示，球迷將可自3月9日中午12時起於拓元網站開放線上索票，每帳號、每場賽事最多可索取2張票券，索票訂單成功後，需在2個小時內至全台ibon機台完成領取實體票券，領票時需自行支付新台幣30元手續費，未於規定時間內領取實體票券者，視同放棄。

UBA

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