光復高中將闖小巨蛋、拚HBL冠軍 林智堅探班送大紅毛巾
新竹市光復高中籃球隊氣勢如虹，以HBL高中籃球聯賽男子組八強第一之姿，12、13日將前進台北小巨蛋競逐冠軍金盃。市長林智堅今天到光復高中探班，送上四強賽紀念品「大紅毛巾」打氣，毛巾上還客製化個人姓名及背號，彷彿專屬小戰旗，勉勵選手勇往直前。
林智堅說，作為新竹市長，見光復高中闖入四強，他與有榮焉，市府也特別「包下」光復路公車亭與路燈旗，號召市民朋友為光復高中加油、打氣。他也特別呼籲隊員們，「不要有壓力」。
光復高中戰功彪炳，去年奪下HBL季軍不僅是竹市首座季軍獎盃，更創桃竹苗地區最佳成績，今年再戰HBL，極有可能再寫下隊史最好成績，甚至有可能是光復高中與新竹市首座HBL冠軍。市府也邀市民們見證光復籃猿完成全國制霸的歷史一刻。
「享受比賽最重要」，教練陳定杰說，新竹市今年極有可能奪下史上首座HBL冠軍金盃機會，無論新竹市民或隊員老家鄉親都有所期待，但大家都不願意給小孩壓力，「一生只有一次HBL」，孩子們應該樂在其中，無論好壞都是最好成長。
隊長張俊生說，如同過去每一場比賽，近日他們積極加強投射、突破能力，在球場上將積極衝刺、積極防守，「每一顆球都要盡全力」。
被譽為「最強高中生」的強將陳將双說，很開心高中最後一年還打入HBL四強賽，「感謝又感恩」，面對四強賽壓力，他鼓勵隊友們「不要想太多」。他們目標盼在小巨蛋「雪恥」，贏得第一場勝利，接下來冠亞軍賽就能毫無顧慮。
對於市府致贈「客製化」大紅毛巾，張俊生、陳將双都說，大紅毛巾配色與球隊配色一致，還選用面積近乎浴巾大小，「非常實用」。
新竹市府表示，2018年光復高中代表新竹市第一次進軍HBL，就奪下殿軍，而2020年及2021年新竹高商女籃隊接棒，在HBL乙組女籃賽事勇奪冠軍，完成二連霸。今年光復高中又打進前4強，期許選手再奪佳績。
教育處指出，市府近年積極布局「在地球員培訓」，林智堅市長上任後也重視各項體育扎根工作，投入將近8000萬元在各項選手培訓、參賽上，另也投入超過1.35億元，完成23所學校、29項操場、風雨球場整建，籃球項目訓練站上有8間國小、7間國中及5間高中，足見新竹市在籃球項目的基層蓬勃發展。
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