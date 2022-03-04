NCAA／「K教練」主場最終戰 票價最低近10萬比超級盃還貴

前美國男籃隊教練，NCAA杜克大學著名教頭「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski），本季結束後將卸下教鞭，結束在杜克大學男籃執教的42年輝煌生涯，而他將在台灣時間7日(周一)執教主場最後一戰對抗佛羅里達州立大學。由於爭睹的人太多，使得門票一票難求，據ESPN報導球票網站「Vivid Seats」公布最低票價為3450美元(約台幣9.7萬)，這比剛結束的美式足球超級盃最低價3000美元還來得貴，此外這場謝幕賽，最高還喊至高達5萬美元(約台幣140萬)。

據美媒報導，這個價格還會向上飆升。據爭取門票的人表示，超級盃年年都有，但「K教練」場上執教，以後可就看不到了。

這場杜克主場告別秀對他曾執教過208位杜克球員都發出了邀請。「K教練」從1980年開始執教杜克大學，計有97位球員進軍NBA。

杜克大學建議球迷早點到場，計劃在開球前在球場上向「K教練」致敬，並讓他進行演說。不過，這對於已經在球場前露營好幾天的學生來說，肯定不是問題。