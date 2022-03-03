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UBA／世新李威廷換4髮色 晉級4強還想換色

中央社 / 台北3日電
世新李威廷出手。 大專體總提供
世新李威廷出手。 大專體總提供

世新大學今天110學年度大專籃球聯賽（UBA）以67比60力退國體大，加上義守大學輸球，世新提前晉4強，世新隊長李威廷從預賽至今已換4種髮色，他笑著說，4強賽考慮換染成藍色。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽在台大綜合體育館舉行，世新今天出戰5連敗的國體大，國體大首節飆進7記三分球，上半場一度以46比36領先，而世新上、下半場表現「判若兩隊」，下半場展開反攻，第3節拉出16比3攻勢反超，世新最終以7分差收下勝利。

世新目前戰績4勝2敗，由於義守大學以44比57不敵台師大，世新提前收下4強門票，成為繼健行科大、政治大學後，第3支闖進4強的球隊。

世新奈及利亞外籍生伊波卡此役繳出17分、10籃板、4阻攻，李威廷進帳12分、4籃板。

談到開賽亂流，世新教頭何正峰賽後接受媒體聯訪時坦言，球員太大意、沒有進入比賽節奏，造成防守上出現漏洞，「這場對我們剛好機會教育，讓他們明白從開賽到結束都不能放鬆」。

李威廷解釋，對手狀況比預期好，也讓隊友情緒受影響，而他也告訴隊友不要急，再找機會把分數要回來。

李威廷從預賽各階段，到8強賽頻頻更換髮色，已嘗試過紅色、紫色、金色、綠色等4種髮色，他透露，「本來只是換造型，設計師問說要不要顏色也一起換，就順勢換髮色，考慮4強賽再換成藍色」。

另外，世新去年12月預賽與義守交手，何正峰在場上爆粗口，且疑似嗆對手「到台北再來說」，一席話引發熱議，他今天特別澄清，主要想表達希望比賽能在裁判公平、公正執法情況下進行，「就算我們輸，也是好球」。

UBA

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