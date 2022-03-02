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UBA／阿拉薩再休兵 世新輕取台藝大

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
世新外籍生伊波卡（右）繳出23分、13籃板「雙10」數據。記者侯永全／攝影
世新外籍生伊波卡（右）繳出23分、13籃板「雙10」數據。記者侯永全／攝影

台藝大外援阿拉薩複賽首戰就傷到右手掌造成骨裂，這個傷勢讓他今天碰上世新大學持續缺陣，無法上演「外籍生對決」；少了阿拉薩的台藝大，禁區完全擋不住世新「黑豹軍團」的伊波卡和丹尼爾，兩名世新外援聯手拿下44分、30籃板，助隊以94：74拿下第3勝。

110學年UBA公開男一級複賽共8隊，打完單循環後取戰績最佳的前4名晉級19日和20日的小巨蛋決賽，衛冕軍政治大學和健行科大打完4戰勝率仍是百分百，為小巨蛋提前卡位。

去年首度打進公開男一級冠軍戰的世新，今年8強的兩場敗仗就是輸給政大和健行，今天關鍵戰靠第二節25：11攻勢拉開領先，但第四節伊波卡和丹尼爾仍有上陣，世新教頭何正峰解釋說：「最後5分鐘打得難看，被連投進好幾個，節奏hold不住，才讓主力再上去。」

賽後和球員開會許久的何正峰提到，相信球隊仍能留下勝利，「好看難看問題而已」，不過8強賽不像預賽，還有調整空間，想延續再「攻蛋」紀錄，大意不得。

台藝大少了阿拉薩，來自南非的喬納森24分難撐大局，目前戰績2勝3敗。

台藝大外籍生阿拉薩（右）因手掌骨裂再休兵。記者侯永全／攝影
台藝大外籍生阿拉薩（右）因手掌骨裂再休兵。記者侯永全／攝影

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