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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

T1聯盟／台啤英熊迎3連戰 朱億宗期待守爆張智峰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台啤英熊本周將於主場舉行「英熊求歐趴」主題周。圖／台啤英熊提供
台啤英熊本周將於主場舉行「英熊求歐趴」主題周。圖／台啤英熊提供

T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊本周迎來本季唯一一次3連戰，將於4日客場對上新北中信特攻，並於5日、6日回到台北市立大學天母體育館主場，分別對戰台南台鋼獵鷹、桃園雲豹隊，並為回饋學生打造「英熊求歐趴」主題周。

英熊睽違12周將再次對上雲豹，面對前達欣球星張智峰加盟，前達欣隊友、英熊前鋒朱億宗說：「相當興奮，峰哥是我籃球生涯中的偶像之一，我的拼命三郎打球風格也是向峰哥學習的。現在既然有機會再次和他同場競技，只想守爆他。」

英熊因1月22日、23日比賽延期，將主題日移至本周，同樣打造最「舒壓」的場外活動遊戲區，包含最具話題的「昇熊拳」拳擊機挑戰，將學業壓力透過拳擊運動用力釋放；以及「跳熊高」挑戰，安排台灣最強174公分控衛蔣淯安體測跳高315公分、以及洋將士東NBA體測355公分高度設為摸高障礙，只要挑戰英熊求歐趴體適能活動並跨過成績門檻，就有機會獲得獎品英熊場邊席門票兩張、限量貼紙組等多項好禮，球團也保留學生專屬超狂優惠，只要出示學生證即享有2樓均一價150元寵粉價。

英熊「英熊求歐趴」除了提供學生們超狂優惠、各項舒壓遊戲之外，分別於5日與刑事警察局進行反毒、反詐合作，邀請本屆活動大使元元開球、新北市政府警察局警犬隊開場演出以及場外有獎徵答宣導活動。

此外，6日邀請公賣金龍球星昝家驤女兒、全明星運動會第三季女將田依甯開球擔任開球嘉賓及中場遊戲嘉賓，同時，台啤英熊與新型態多樣化舞蹈服務課程APP「SWIPE」合作邀請Dance30三十高校街舞祭簡稱「三十聯」進行街舞表演。

達欣 蔣淯安 張智峰

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