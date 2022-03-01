WSBL／ 國泰、台元主題日三月登場 邀球迷Dress code

第17季WSBL主題日將於3月中登場，12日國泰人壽x台灣癌症基金會「戀戀國泰」主題日與13日台元紡織「全元護山」主題日，即日起開放線上報名，只要完成報名並符合主題日指定Dress code即可獲得專屬球員卡及球員親簽海報，完成中場活動挑戰再加碼限量好禮，歡迎球迷一同參與支持公益。

中華民國籃球協會表示，WSBL自前年開始辦理主題日，往年都以球隊跟球迷的互動為主，今年希望能觸及不同的族群，另一方面則期望能結合社會議題讓賽事再提升一個層級，也希望透過與公益團體的合作，讓民眾能更加瞭解並支持社會議題。

國泰女籃本次主題日與台灣癌症基金會一起攜手合作做公益，希望透過主題日活動喚起時下年輕人對於癌症預防的意識，本屆球隊也為主題日拍攝宣傳海報，國泰女籃以粉色系穿搭，營造女性專屬溫柔且堅強的形象，並與台灣癌症基金會共同合作辦理「戀戀國泰」主題日，並將本季口號「一起練」與台灣癌症基金會推動的「全民練5功」癌症預防新觀念作結合，除了於活動當日進行癌症防治觀念宣導外，同時也邀請民眾加入關懷癌友的行列，一起幫助癌友邁向康復之路。

台元紡織則以outdoor形象，打造野外自然的風格，閒暇時也喜歡參與露營活動的選手們提到，很享受與朋友們在戶外享受大自然風情，但同時也發現許多民眾的環境保護意識並不足夠，因此本次活動日以推廣環境保護及友愛山林為主軸，舉辦「全元護山」主題日，希望民眾能更加瞭解及重視環境議題。