UBA／台藝大曹薰襄打出身價 拚職籃選秀

台藝大曹薰襄今天大專籃球聯賽（UBA）8強賽攻下27分，率隊以81比80氣走台師大，而他去年原本有意投入職籃選秀，後來決定多等1年，並在今年打出身價。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽在台大綜合體育館舉行，採單循環賽，取前4晉級4強，台藝大陣中來自甘比亞外籍生阿拉薩在首戰傷到右手掌，余維豪則在同場比賽傷退，台藝大一口氣少了2名主力。

台藝大今天出戰台師大，曹薰襄扛起球隊重要攻擊火力，首節以26比14領先，但台師大第2、3節苦追，前3節結束以64比56反超，

兩隊決勝節展開拉鋸戰，曾信武倒數58.92秒跳投，幫助台師大以78比77領先，台藝大南非籍外籍生喬納森兩罰，加上陳宏恩抄球後快攻上籃，助台藝大以81比78要回領先，台師大廖偉皓讀秒階段出手，經即時重播系統（IRS）確認為2分球，台藝大最終以1分差帶走比賽勝利，目前戰績2勝2敗。

台藝大教練葛記豪賽後接受媒體聯訪時表示，賽前預期今天是「五五波」的比賽，雖然少了阿拉薩，但本土球員藉由分工合作，證明自己的能力。

談到若對手最後一球被判定為三分球，兩隊恐得激戰至延長賽，葛記豪表示，儘管練習時都演練過，在贏3分時，要阻止對方投外線，但球員卻沒做到，「做錯了，但還好幸運贏球」，他也提醒球員要記取教訓。

對於阿拉薩何時歸隊，葛記豪謹慎以對，他強調，還在評估中，但考量其未來生涯，因此不敢太冒險。

曹薰襄今天獨攬27分，外加8籃板、8助攻，也是贏球關鍵功臣，預計今年將投入職籃選秀。

曹薰襄去年曾因家人關心，萌生參加職籃選秀的念頭，在與教練討論後，決定多等1年，葛記豪也看到曹薰襄這一年來的成長，除了在場上帶領隊友外，防守也進步很多。

「其實我自我意識很強，要改變我的打法滿難的。」曹薰襄透露，這段期間教練不斷調整他的個性和打球模式，「還好他夠偏執，剛好遇到我也很偏執，雙方拉扯很久」。

曹薰襄今年率領台藝大晉級8強，打出身價，「讓大家知道我是可以用的球員」。他也透露，很欣賞四哥（台灣職籃T1聯盟桃園雲豹總經理蘇翊傑），期許自己未來挑戰職籃時，也能持續保持進攻企圖心。