世界盃資格賽／中華男籃吞3敗展韌性 阿提諾：以所有人表現為傲

台灣男籃今天以71比90不敵澳洲，出征世界盃亞洲區資格賽第2階段3戰全吞下敗仗，但陣中年輕小將表現讓外界眼睛一亮，「新台灣人」阿提諾讚賞，並以所有人表現為傲。

台灣男籃這次以年輕球員為主體，包括徵召部分大專籃球聯賽（UBA）球員征戰在日本沖繩舉行的世界盃亞洲區資格賽第2階段賽事，首戰以37分之差輸給澳洲，次戰對戰日本前3節一路領先，但決勝節被逆轉，今天再度與澳洲碰頭，儘管以71比90輸球，但仍讓外界感受到台灣男籃的韌性。

23歲周桂羽效力於台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士，3場比賽場均得分14分，其中對日本一役，攻下21分，繳出代表作，新北中信特攻林秉聖場均也有10分進帳，而義守大學白曜誠今天面對澳洲攻下10分，包括2記三分球。

台灣男籃外籍教練帕克（Charlie Parker）賽後記者會接受媒體訪問時表示，這次可能是他參與國家隊7年以來，所遇過最年輕的球隊，「我們來參賽，當然想要贏下所有比賽，但重點還是專注於學習、成長，向世界和台灣展現，我們是一支不斷成長中的隊伍，能讓全台灣感到驕傲，並展現出所擁有的潛力，而我們也達成了目標」。

歸化球員阿提諾（William Artino）首次披上台灣男籃戰袍出賽，從第一次接觸團隊成員至今，也感受球隊變化，他稱讚大專球員成長非常多，「即使面對很難對付的澳洲隊，但我們每個人依舊盡其所能奮戰，我為所有人感到驕傲，也對於成為台灣隊一員為傲」。