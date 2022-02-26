快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

UBA／蔡宸綱替補攻15分 政大勝國立體大拉2連勝

中央社 / 台北26日電
政大新生蔡宸綱融入球隊速度快，成衛冕軍即戰力。圖／大專體育總會提供
政大新生蔡宸綱融入球隊速度快，成衛冕軍即戰力。圖／大專體育總會提供

UBA衛冕軍政治大學今天靠著大一替補前鋒蔡宸綱攻下平全隊最高的15分，加上下半場嚴防讓對手僅拿17分，終場85比55輕取國立體大，在8強率先拿下第2勝。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組8強賽，今天在台灣大學體育館進行第2天賽事，政治大學靠著下半場拉出一波41比17攻勢甩開國體大糾纏，不僅逼對手苦吞2連敗，自己則是含預賽在內拉出9連勝。

身高196公分的蔡宸綱，是上季HBL高中籃球聯賽冠軍泰山高中的主力班底，也是政大期待的未來之星，今天他替補出賽20分鐘，就拿下並列全隊最高的15分、6籃板與3阻攻。

政大教頭陳子威表示，蔡宸綱無論是身材條件還是球技都不錯，在未來幾名主力學長畢業後，肯定要扛重任，尤其球風內外都能打，未來發展空間很大。

教練對外說的好，蔡宸綱透露，在球隊訓練時他卻被罵得很慘，不過他很清楚，教練罵也是為了他好，至於未來希望可以轉型前鋒，「責任是投好籃，不必在禁區扛洋將」。

除政大外，上季名列亞軍的健行科大，今天靠著開局一波33比11攻勢提前奠定勝基，第4節領先甚至突破30分大關，在一路領先的優勢下，終場107比78擊敗萬能科大，在8強賽同樣拿下第2勝，與政大同以2勝0負並列首位。

UBA 泰山高中 陳子威

延伸閱讀

UBA／政大僅失42分創新低 輕取主將缺陣台師大

UBA／苗商幫發揮 台師大斷世新跨3季38連勝

UBA／得分后領軍 佛光搭4強末班車

UBA／文化菜鳥解凍 轟新高退台科大

相關新聞

T1聯盟／「馴獸師」登場！張智峰雲豹復出擺先發

40歲的「馴獸師」張智峰月中宣布加入職籃新聯盟T1桃園雲豹隊，今天作客台中出戰太陽隊的比賽確定迎接復出第一戰，曾攜手10...

世籃資格賽／周桂羽狂砍21分 中華隊惜敗日本

休息不到24小時的中華男籃隊，昨天在世界盃亞洲區資格賽第二戰遭遇地主日本隊，在周桂羽連續兩戰都有優異表現領軍下，中華隊前...

T1聯盟／兩場比賽合計打了94分鐘 蔣淯安當「超人」不喊累

T1聯盟台啤英熊隊小跑車蔣淯安，在昨天與高雄全家海神隊的比賽中再度火力全開攻下36分，加上洋將蓋樂威在延長賽挺身而出包辦...

UBA／蔡宸綱替補攻15分 政大勝國立體大拉2連勝

UBA衛冕軍政治大學今天靠著大一替補前鋒蔡宸綱攻下平全隊最高的15分，加上下半場嚴防讓對手僅拿17分，終場85比55輕取...

T1聯盟／賽後飛奔回家陪女兒 蔣淯安超人行程不喊累

台啤英熊隊新手奶爸蔣淯安在今天率領球隊擊敗聯盟戰績龍頭高雄全家海神隊後，近兩天比賽合計打了94分鐘並拿下76分，他直言這...

T1聯盟／蔣淯安兩戰狂飆79分 笑談頭錘推進快攻

台啤英熊隊小跑車蔣淯安繼昨天面對中信特攻隊猛轟本土球員新高的43分後，今天對決全家海神再度砲火全開，全場進帳33分，還在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。