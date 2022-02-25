UBA／政大僅失42分創新低 輕取主將缺陣台師大

富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，今天起在台大綜合體育館舉行，首場比賽就由衛冕軍政大出戰台師大，台師大在球隊一哥林信寬出征世界盃亞洲區資格賽的情況下，進攻火力大受影響，最終以42：76吞下敗仗。

政大在今天與台師大之戰防守侵略性十足，儘管外籍生丁恩迪傷未全好並未上場，但僅讓台師拿下42分，是政大107學年度重組返回一級，迄今打83場的最低單場失分。

對於球隊僅得76分照樣贏球，政大教練陳子威說：「第一次在台大體育館比賽，籃圈有些不習慣，準頭一般，但本季前幾名主力提前投入職籃，得靠團隊作戰，希望有更多人跳出，今天比分拉開後，刻意磨板凳，效果還不錯。」

至於政大主控游艾喆今天拿下7分、7助攻，已確定完成助攻、抄截王二連霸，包括他在內政大12人都得分，林彥廷19分、6籃板、5助攻、2抄截，林勵10分，李允傑3記三分彈11分、7籃板，上季冠軍賽MVP張鎮衙7分、11籃板。

至於季前才接掌兵符，但仍率台師保八的教練張容軒則表示，「少了林信寬，先不說是否少20分，我們不能擋他林信寬的國手路，肯定得讓他圓夢，替中華隊效力。」