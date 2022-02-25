T1聯盟／遏止抹黑歪風 雲豹提告籃球網站獲聯盟支持

T1聯盟桃園雲豹球團在今天正式針對籃球網站所刊登之「桃園雲豹出事了！球隊冠名董事長傳內線交易 已遭檢調約談 恐再重創球團形象」的未查證文章進行提告，並獲得T1聯盟的聲援，強調聯盟和所屬球團站在同一陣線，力挺球團捍衛聲譽的作為，聯盟也將全力提供必要的法務協助，以正視聽。

Basketballtop5自稱為小型自媒體，卻無遵從新聞事實查證規範，將未經查證之網路社群討論文字編輯成新聞刊登，並在標題提及「桃園雲豹出事了！球隊冠名董事長傳內線交易 已遭檢調約談 恐再創球團形象」，不僅與事實大相逕庭，且顯然作者未盡基本查證義務，已涉嫌刑事誹謗罪。

又上述文章中所言：「…賴勁麟竟在利空消息公告之前買賣公司股票，規避損失，涉為反證交法，目前已經遭約談，若屬實恐又將重創雲豹形象。」、「…本粉專深知偵查不公開，所以並未提及檢調偵辦部分。」等語，明知偵查不公開，卻仍私自揣測偵查結果，已涉嫌刑事誹謗罪。

再者，桃園雲豹職業籃球隊由雲豹能源與其它股東合資所成立。桃園雲豹職業籃球隊與雲豹能源為各自獨立運作，且雲豹能源董事長賴勁麟先生從未涉入球隊經營。賴勁麟先生涉及證券交易法案件時間，非擔任雲豹能源董事長期間，與雲豹能源營運並無相關，對財務、業務均無影響。此自媒體於上述文章中所言：「…證實桃園雲豹職業籃球隊，確實由雲豹能源公司所冠名，而賴勁麟先生擔任雲豹能源董事長一職，以球迷客觀角度看待，多少會造成形象受損。」再次妄自臆測，已嚴重傷害本球團名聲。

本球團自球季開賽以來，球員們在比賽場上拚博不懈，練習期間努力提升球技，持續強化團隊專注度與配合度，目標贏得比賽勝利。本球團嚴正譴責此自媒體挾媒體資源作未經查證之報導，抹煞球團對於經營籃球隊之努力，全然喪失第四權的公正客觀立場。

綜上所述，此自媒體於2月24、25日所刊登之「桃園雲豹出事了！球隊冠名董事長傳內線交易 已遭檢調約談 恐再創球團形象」文章及聲明稿，已嚴重影響本公司名譽並涉及刑事責任，本球團將由律師陪同提告，勿讓不實報導破壞體育媒體自律環境，以正視聽。