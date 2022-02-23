SBL／下半季中美堂點戰火 為防疫現場不賣票

第19屆SBL的下半季賽程將於下周點燃戰火，且是首度前進輔仁大學中美堂，不過中華籃協今天公告，為配合校方防疫規定，球迷須持門票才可進入校園，輔大賽程期間本會不提供現場售票服務。

籃協表示，為配合輔大校方入校防疫規定，校外球迷必須持當日門票才可進入校園，所以不會在體育館進行現場售票，輔大賽事期間年代售票系統各端點及各大超商購票通路可購買預售票外，也可購買當日門票，方便球迷購票後入校觀賽。

第19屆SBL將從下周起連兩周在輔大舉行，兩周都是周五到周日，6天共計有12場比賽。輔大賽事期間都有SBL「學生推廣日」活動，籃協表示，輔大同學可憑學生證免費入場看球，其餘各級學校學生可自3月1日到3月11日，每周一到周五的上午10點到12點、下午2點至5點至中華民國籃球協會索票，每張學生證最多可領取6天比賽日門票各一張。