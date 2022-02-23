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SBL／曾來台參加瓊斯盃 加拿大中鋒波斯特加盟台啤

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台啤宣布簽下曾來台打過瓊斯盃的加拿大中鋒波斯特。圖／台啤提供
台啤宣布簽下曾來台打過瓊斯盃的加拿大中鋒波斯特。圖／台啤提供

在陣中兩名洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.）、蓋樂威（Ramon Galloway）相繼轉戰T1聯盟台啤英熊後，SBL台啤隊在今天宣布，曾代表加拿大來台參加瓊斯盃的中鋒波斯特（Keanau Post）正式加盟，將攜手日前回鍋的巴克利（Kentrell Barkley）挑戰3連霸霸業。

在例行賽前12場打完後以11勝1敗高居戰績榜之冠的台啤，在兄弟隊T1聯盟台啤英熊洋將戰力告急的情況下，於日前將雙洋將蓋樂威、多拉摩爾相繼借出，不過台啤球團也在SBL休兵1個多月的空檔另尋人選，並在日前敲定奪冠功臣巴克利回鍋，以及在今天宣布波斯特加盟。

29歲的波斯特身高210公分，上季在巴林超級聯賽，平均18.5分、18.9籃板、3.3阻攻，屬於單打腳步功夫紮實、並有極高團隊意識的球員，過去更曾代表加拿大隊來台參加瓊斯盃。

對於波斯特的加盟，台啤球團也認為他將能非常快的融入球隊球風，總教練周俊三說：「波斯特是一位有經驗且擁有禁區破壞力的球員，我們期待在未來的賽場中能藉由他的經驗在禁區攻防兩端都能展現主宰力，同時也期待他與巴克利內外搭配，帶動全隊攻守的節奏，進而達到團隊籃球的團隊作戰方針。」

SBL下半季將於3月4日在輔大體育館開打，其中台啤將在3月5日迎戰裕隆，6日對上九太科技，其中九太科技在日前也宣佈簽下前裕隆洋將威金斯（Nick Wiggins）。

台啤 瓊斯盃 巴克利

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