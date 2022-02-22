UBA／世新外援狂摘30籃板 延長賽驚險退佛光

尋求UBA公開女一級3連霸的世新大學，跨3季的連勝紀錄差點在今天告終，靠蘇嘉嫻正規賽發揮、射手群延長賽2記關鍵外線，以及奈及利亞籍中鋒伊思尤瑪狂摘生涯新高30籃板，才驚險以60：56擊敗佛光大學，將跨季連勝場次推進到38場。

世新今天手感不佳，上半場僅拿21分，半場打完落後佛光7分，第三節先縮小差距，第四節靠蘇嘉嫻罰球追平後，讀秒階段還取得3分領先，但遭佛光李宜樺最後51.2秒飆進追平三分球，50：50進入延長賽。

延長賽世新在陳育緹外線破網帶動下連拿5分，李盈潔也追加外線，佛光想追分但為時已晚，王竫婷0.2秒三分線出手遭犯規但3罰都失手，仍讓世新驚滔駭浪下保住不敗之身。

世新全場60分寫本季新低，教頭何正峰形容球員表現和「中邪」沒兩樣，自己看得吐血又虐心，「打太爛了，沒見過打那麼爛的世新。」他表示該提醒的都一說再說，成效卻有限，但也欣慰3年只請過一次假的伊思尤瑪打出代表作。

伊思尤瑪今天狂摘30籃板，其中17顆是進攻籃板，自己聽到數字都喊驚訝，「我不知道！今天是我最好表現，一開始是有點狀況，但我的目標是奪勝，不能放棄。」前兩年世新奪冠有林蝶和菲律賓外援潔丹妮兒鞏固禁區，身高185公分的伊思尤瑪上場時間有限，她不諱言有時仍會失望，「但我沒灰心，相信我還是有機會。」

今年大三的伊思尤瑪在110學年得到機會，今天以新高30籃板助隊延續勝場，明天複賽最終戰將和同樣提前晉級的台師大爭分組龍頭。

佛光李宜樺攻下全隊最高15分，但球隊無緣第2勝，要靠明天擊敗台科大才能拿到4強門票。